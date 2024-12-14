Голосование на президентских выборах в Грузии завершилось

Сообщения о якобы продаже Азербайджаном российского газа западным странам являются откровенной дезинформацией. Об этом заявил помощник президента республики Хикмет Гаджиев, его слова привело агентство «Прайм».

«Заявления в СМИ о якобы продаже со стороны Азербайджана российского природного газа Западу - яркий пример откровенной и лживой дезинформации. Азербайджан российский газ Западу не продает», - сказал Гаджиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что Европейская комиссия после начала украинского конфликта предлагала увеличить объемы поставок газа из республики в Европу. По этому вопросу глава государства в июле 2022 года встречался с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

В октябре стало известно, что Россия решила импортировать электричество из Грузии и Азербайджана. Его начнут поставлять в период аварийных режимов.