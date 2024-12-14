14 декабря 2024, 13:16

Голосование на президентских выборах в Грузии завершилось

РИА «Новости»
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Голосование на выборах президента Грузии официально закончилось. Об этом объявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, сообщил «Sputnik Грузия».

Голоса отдали более половины из 300 выборщиков, благодаря достигнутому кворуму выборы признали состоявшимися. ЦИК подсчитает голоса и огласит результаты в ближайшее время.

Единственным кандидатом в президенты Грузии был Михаил Кавелашвили. Он выдвигался от партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

Главу государства впервые выбирают не путем прямого голосования, а на заседании коллегии. Среди выборщиков присутствовали 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло - муниципальных органов власти разных регионов Грузии.

Грузия Выборы Выборы президента Грузии 2024
14 декабря 2024, 12:43
Сообщения о продаже российского газа Западу прокомментировали в Азербайджане
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Сообщения о якобы продаже Азербайджаном российского газа западным странам являются откровенной дезинформацией. Об этом заявил помощник президента республики Хикмет Гаджиев, его слова привело агентство «Прайм».

«Заявления в СМИ о якобы продаже со стороны Азербайджана российского природного газа Западу - яркий пример откровенной и лживой дезинформации. Азербайджан российский газ Западу не продает», - сказал Гаджиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что Европейская комиссия после начала украинского конфликта предлагала увеличить объемы поставок газа из республики в Европу. По этому вопросу глава государства в июле 2022 года встречался с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

В октябре стало известно, что Россия решила импортировать электричество из Грузии и Азербайджана. Его начнут поставлять в период аварийных режимов.

Газ Международные отношения Россия Запад Азербайджан
14 декабря 2024, 11:33
Южнокорейский парламент поддержал импичмент президенту
Global Look Press
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Парламент Южной Кореи выступил за импичмент президенту Юн Сок Елю. За отстранение лидера проголосовали 204 депутата, сообщило РИА «Новости».

Против отрешения президента выступили 85 парламентариев. Голосование проходит в зале в Национального собрания.

В декабре представители оппозиционных партий разработали и внесли в парламент резолюцию об отстранении Юн Сок Еля. Президента обвинили в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий.

Ранее южнокорейский лидер ввел в стране военное положение. Позже он выступил с обращением и извинился за свои действия. Юн Сок Ель также пообещал не использовать этот инструмент на голосовании в парламенте по импичменту и выразил готовность понести ответственность за введение военного положения.

Южная Корея Военное положение в Южной Корее
14 декабря 2024, 11:25
Выборы президента Грузии состоялись
РИА «Новости»
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Выборы президента Грузии можно считать состоявшимися, поскольку в них уже приняло участие более половины членов коллегии выборщиков, состоящей из 300 человек. Об этом сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

«Соответственно, выборы состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от полного состава коллегии выборщиков», - процитировал ее ТАСС.

Грузия Выборы Выборы президента Грузии 2024
14 декабря 2024, 11:24
Стало известно, как проходит голосование в Грузии
Global Look Press
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Процесс голосования на выборах президента Грузии в здании парламента проходит спокойно. Трансляция идет в прямом эфире на сайте законодательного органа.

В 09:00 началось заседание Центральной избирательной комиссии Грузии, которое продлится до 14:00 (до 13:00 по московскому времени). В заседании не принимает участие оппозиция.

Параллельно на улице проходит акция протеста. Ее участники проводят различные перформансы: играют в мяч и держат в руках дипломы. Эти действия направлены на то, чтобы указать единственному кандидату в президенты, бывшему футболисту Михаилу Кавелашвили, на отсутствие у него высшего образования.

Отар Зурабишвили, брат Саломе Зурабишвили, принес с собой воздушные шары с изображениями пингвинов и зебр. Эти животные имеют особое значение для Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии «Грузинская мечта». Известно, что он держал их у себя дома.

Зурабишвили демонстративно прошлась пешком перед зданием парламента страны в Тбилиси.

Ранее к зданию парламента Грузии стянули полицию. Правоохранительные органы перекрыли переулки, ведущие к зданию парламента с обеих сторон. Это позволило им контролировать все входы. Кроме того, у парламента выстроилось большое количество полицейских машин.

Грузия Выборы

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