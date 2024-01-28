Голосование на президентских выборах стартовало в Финляндии

Избирательные участки заработали в 10:00 по московскому времени и останутся открытыми до 21:00, после чего начнется подсчет голосов. Досрочно свой голос уже отдали 44,7% избирателей - почти два миллиона человек.

Результаты первого тура выборов огласят не позже 30 января. Если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, 11 февраля состоится второй тур, итоги которого станут известны не позднее 14 февраля.

Лидера страны изберут на шесть лет. Кандидатов в президенты в Финляндии девять, но главная борьба идет между экс-премьером Александром Стуббом и бывшим главой МИД Пеккой Хаависто.

В 2024 году парламентские и президентские выборы состоятся более чем в 50 странах. Самые масштабные по числу голосующих выборы состоятся в Индии, где живут 1,4 миллиарда человек, из которых избирательным правом наделены 900 миллионов. В стране в мае выберут новый состав парламент.