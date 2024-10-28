«Голоса украли». Президент Грузии появился на митинге против итогов выборов в Тбилиси

По итогам голосования победу одержала правящая «Грузинская мечта». После оглашения результатов устроили акцию протеста у здания парламента.

«Все, кто тут, вы не проиграли выборы! Ваши голоса украли и попытались украсть ваше будущее, но право на это не имеет никто», - заявила Зурабишвили на митинге.

Она рассказала, что общалась с иностранными партнерами. Никто из них, по ее словам, «не признает эти выборы».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Саломе Зурабишвили является марионеткой , которая отказывается принимать итоги выборов. По его словам, в таких случаях грозит отстранение от должности и арест.