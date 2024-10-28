28 октября 2024, 22:24

«Голоса украли». Президент Грузии появился на митинге против итогов выборов в Тбилиси

РИА «Новости»
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла на митинг против итогов парламентских выборов в Тбилиси. Об этом сообщило РИА «Новости».

По итогам голосования победу одержала правящая «Грузинская мечта». После оглашения результатов устроили акцию протеста у здания парламента.

«Все, кто тут, вы не проиграли выборы! Ваши голоса украли и попытались украсть ваше будущее, но право на это не имеет никто», - заявила Зурабишвили на митинге.

Она рассказала, что общалась с иностранными партнерами. Никто из них, по ее словам, «не признает эти выборы».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Саломе Зурабишвили является марионеткой , которая отказывается принимать итоги выборов. По его словам, в таких случаях грозит отстранение от должности и арест.

Грузия Протесты Митинги Аресты Выборы Парламентские выборы в Грузии
28 октября 2024, 19:06
В Британии опубликовали пугающие предсказания Ванги и Нострадамуса на 2025 год
Freepik
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Два знаменитых предсказателя — Нострадамус и Ванга — в разное время предрекли кровопролитную войну на 2025 год. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Два знаменитых предсказателя - Нострадамус и Ванга - в разное время предрекли кровопролитную войну на 2025 год. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По словам авторов публикации, Нострадамус писал о «жестоких войнах на землях Европы» и о «древней чуме», которая будет «хуже врагов».

Согласно предсказаниям болгарской ясновидящей, апокалипсис случится в 5079 году, однако до этого с 2025 года произойдет множество страшных событий. По данным издания, Ванга предсказала катастрофу на Чернобыльской АЭС, гибель принцессы Дианы и пандемию коронавируса.

Европа Войны
28 октября 2024, 09:26
«Хезболла» озвучила условие для прекращения огня с Израилем
Global Look Press
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Шиитское движение «Хезболла», базирующееся в Ливане, готово следовать положениям резолюции Совета безопасности ООН, которая предусматривает прекращение огня между Израилем и Ливаном. Однако это возможно только при условии, что Бейрут включат в мирные инициативы по сектору Газа. Об этом сообщил телеканал LBC со ссылкой на источник.

Спикер парламента Ливана Набих Берри передал властям Катара и Египта предложение «Хезболлы». Условием согласия является обсуждение этого вопроса в Дохе наряду с темой прекращения огня в Газе.

«Египетско-катарская встреча состоится с ХАМАС, в то время как высокопоставленный катарский посланник по безопасности посетит Бейрут для обсуждения требований и проблем Ливана», -указали авторы материала.

В ходе переговоров по ситуации в секторе Газа, отметил источник канала, наметилось некоторое продвижение. Речь идет об обмене заложниками.

Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по базе Глилот близ Тель-Авива. Огонь открыли по месту скопления живой силы ЦАХАЛ в поселении Мискафан на границе Ливана и Израиля.

Армия Израиля в свою сообщила о ликвидации преемника Насраллы - главы исполнительного совета ливанского движения Хашема Сафи ад-Дина.

Израиль Египет ООН Катар Ливан «Хезболла»
28 октября 2024, 08:43
Американский сенатор упал в пустой бассейн и умер
Freepik
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Сенатор штата Кентукки Джонни Тернер получил несовместимые с жизнью травмы, когда косил траву. Об этом сообщил телеканал CNN.

По информации журналистов, по неизвестной пока причине Тернер вместе с газонокосилкой упал в пустой бассейн. Пострадавшего госпитализировали, в больнице он провел целый месяц, но врачи не смогли ему жизнь. Сенатор скончался в возрасте 76 лет.

Республиканец Митч Макконнелл после случившегося поделился воспоминаниями о встрече с Тернером в Кентукки. Тогда политик прибыл в штат, чтобы оценить ущерб от наводнения. По словам Макконнелла, сенатор помогал пострадавшим от бедствия, стоя по щиколотку в грязи.

«Вот кем он был: хорошим человеком», - подчеркнул республиканец.

Ранее на 97-м году жизни умерла вдова американского сенатора и генпрокурора Роберта Кеннеди - младшего Этель. Она скончалась 10 октября из-за осложнений после инсульта.

США Депутаты
28 октября 2024, 07:14
ЦАХАЛ уничтожил весь стратегический оборонный потенциал Ирана
Global Look Press
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ВВС Израиля во время атаки на военные объекты Ирана уничтожили весь стратегический оборонный потенциал страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

«То есть - все батареи зенитных ракет большой дальности. У Ирана было две таких модели - российская система С-300 и еще одна усовершенствованная модель иранского производства», - заявили авторы материала.

По их данным, фактически у Ирана остались лишь батареи систем ближнего действия отечественного производства. Основные повреждения средств ПВО зафиксировали в Тегеране и западном Иране. Таким образом, страна потеряла стратегические возможности ракет класса «земля-воздух» на ближайшие два-три года.

Израильские власти просчитались, ударив по Израилю, сообщил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Международные организации, такие как ООН, допускают ошибки, не выступая против жестоких военных преступлений Израиля в секторе Газа и Ливане.

Израиль Иран Конфликт Ирана и Израиля

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