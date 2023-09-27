Голливудские сценаристы прекратили почти 150-дневную забастовку

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По информации Hollywood Reporter , гильдия сумела добиться ограничений на использование искусственного интеллекта, ежегодной индексации минимальной заработной платы, увеличения взносов от работодателей.

Кроме того, было выполнено требование о минимальном количестве персонала в комнатах телесценаристов на проектах, бонусах за число просмотров на стриминговых каналах и ряд других.

Стороны сошлись на компромиссе, указал The Wall Street Journal , стоимость трехлетней сделки WGA оценила в 233 миллионов долларов в год.

Ранее гильдия требовала сделку на 429 миллионов долларов, при том, что альянс предлагал 86 миллионов долларов в год, уточнил РБК.

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Забастовка голливудских сценаристов подошла к концу. Она официально завершится в 10:00 по московскому времени (00:01 по времени Лос-Анджелеса). Информацию об этом опубликовали в соцсети Х Гильдии сценаристов Америки (WGA).