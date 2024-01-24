«В этом году Запад ожидают революции. Есть два Запада - глобалистский и… обычный. Глобалисты же отказываются признавать, что существует на свете кто-то, кроме них самих. <…> Остается только одно: сбросить власть узурпаторов революционным путем», - заявил он.

По мнению философа, Запад-2 объединил абсолютно разные силы, недовольные ультралиберальной глобалистской повесткой элит. Александр Дугин причислил к ним ультралевую немецкую партию «Альянс Сара Вагенкнехт - за разум и справедливость» и правую «Альтернативу для Германии», историка Диего Фузаро из Италии, социолога Алена Сораля, экономиста Сержа Латуша, философов Мишеля Онфре и Жана-Клода Мишеа, депутата Марин Ле Пен из Франции.

Философ назвал главной опорой будущих революций в Европе обычных обывателей, мелких буржуа. Он заявил, что эти люди не поспевали за либеральными веяниями, не интересовались политикой и не могли изменить ситуацию демократическим путем, потому что на Западе нет демократии. Там, по словам Александра Дугина, установилась либеральная диктатура.

Гражданскую войну предрек Западу автор блога «Голос Мордора». По его мнению, столкновения спровоцирует миграционный кризис.