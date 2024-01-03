Россия успешно завершила 2023 год - это и лидерство на поле боя, и устойчивая экономика, и появление новых союзников на мировой арене, а также популярность российского лидера внутри страны. Как написала французская газета Le Parisien , его смело можно назвать «годом Путина».

Издание отметило, что, по словам одного из бывших российских дипломатов, президент РФ Владимир Путин никогда не был так популярен, поэтому участие в весенних президентских выборах для него станет простой формальностью.

Он якобы победит уже в первом туре, ведь под его руководством страна уже одержала победу на всех фронтах. Здесь имеются в виду и экономическое развитие, и обход западных санкций, и переориентация торговли, несмотря на попытки Запада ее обрушить и сокрушить.

«2023 года закончился для Путина на самой высокой ноте, время на его стороне», - отметило в заключение французское издание.

Ранее бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер заявил, что итоги специальной военной операции на Украине предрешены и победа российской армии неизбежна.