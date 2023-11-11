Гниет вместо борьбы с Россией. В Британии обеспокоились из-за подлодки Audacious

По мнению собеседника Daily Express, если общественность страны располагает данными о слабых местах и уязвимостях вооруженных сил из-за нехватки боеготовности, то этой информацией обладают и другие государства, в том числе Россия и Китай.

Обозреватели издания отметили, что в вооруженных силах Великобритании уже признали, что подлодка Audacious еще не скоро сможет вернуться в море.

По данным издания, в 2023 году были случаи, когда ни одна из ударных подводных лодок Королевского флота не выходила в море.

«[Это] представляет собой серьезную угрозу», - отметил один из опрошенных газетой экспертов.