Гниет вместо борьбы с Россией. В Британии обеспокоились из-за подлодки Audacious
Британская атомная подлодка Audacious (типа Astute), предназначенная для противостояния России, вот уже не меньше года ждет своего ремонта рядом с другими ржавеющими судами, сообщила Daily Express. Причина такого длительного простоя связана с отсутствием в регионе свободных сухих доков для проведения необходимых работ.
По мнению собеседника Daily Express, если общественность страны располагает данными о слабых местах и уязвимостях вооруженных сил из-за нехватки боеготовности, то этой информацией обладают и другие государства, в том числе Россия и Китай.
Обозреватели издания отметили, что в вооруженных силах Великобритании уже признали, что подлодка Audacious еще не скоро сможет вернуться в море.
По данным издания, в 2023 году были случаи, когда ни одна из ударных подводных лодок Королевского флота не выходила в море.
«[Это] представляет собой серьезную угрозу», - отметил один из опрошенных газетой экспертов.