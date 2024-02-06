Глушащие сигнал GPS российские системы РЭБ напугали НАТО

«„Российское электронное оружие вызывает страх в НАТО. <…> Западные спецслужбы подозревают, что сверхсекретная российская РЭБ может вызвать массовые сбои в работе технологии GPS на восточном фланге НАТО“, - отметили в материале.

Военный эксперт Томас Витингтон, с которым пообщались журналисты издания, предположил, что российское супероружие способно глушить GPS-сигналы сразу с нескольких направлений.

Ранее американские СМИ также писали, что российские средства радиоэлектронной борьбы становятся все более эффективными, запутывают датчики GPS и управляемое с их помощью оружие и блокируют радиосвязь и «ослепляют радары» зенитных и контрбатарейных систем - в результате украинские войска словно оказываются «в эпохе мушкетов и шпаг».