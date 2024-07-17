«Глупый Байден». Трамп вновь нелестно высказался о политике своего соперника

«Байден - глупый человек. Он вынудил Россию и Китай пожениться. Они поженились. Затем они приняли младшего двоюродного брата, Иран, и Северную Корею. Больше им никто не нужен», - сказал он.

Трамп отметил, что у КНДР имеется большой запас ядерного оружия. Он выразил опасение, что президентский срок Байдена закончится третьей мировой войной.

«Это очень, очень опасный мир. И я по-настоящему беспокоюсь за те пять месяцев, которые у нас остались», - заявил политик.

Трамп неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес Байдена. Он заявлял, что действующий президент США не покинет предвыборную гонку из-за собственного эго, и вызывал его на дебаты без правил.