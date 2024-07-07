«Глупейший шаг». В Финляндии раскритиковали вступление страны в НАТО
Финляндия стала мишенью в потенциальной войне России и НАТО из-за вступления в альянс. Об этом в эфире YouTube-канала Neutrality Studies заявил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.
По его словам, Финляндия теперь стала не просто государством, которое оказалось на передовой, но и превратилось в ключевую цель для потенциальных ударов со стороны России.
«Мы сделали себя мишенью. Да, это глупейшее, что могла сделать наша страна за всю свою историю», - отметил эксперт.
Малинен добавил, что до этого республика десятилетиями жила в мире с Россией, причем экономические отношения обоих государств активно развивались. Этому не помешало даже то, что в середине XX века между ними произошел вооруженный конфликт.
Финляндия стала членом альянса 4 апреля 2023 года.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что планы Финляндии, Норвегии и Швеции создать военно-транспортный коридор через свои территории лишь подтверждают подготовку альянса к большой войне с Россией.