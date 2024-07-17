Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции в ООН, что Россия будет добиваться правды о теракте на «Северных потоках». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы будем добываться правды, если я уж упомянул эти „Северные потоки“, будем добиваться правды», - заявил дипломат.

Лавров добавил, что эта тема никуда не исчезла, о чем он в очередной раз напомнил в СБ ООН. Закрыть ее не получится, подчеркнул он.

Кроме того, глава российского МИД высказался о заявлении Швеции, проводившей расследование по делу полтора года и закрывшей его , что оно «недостойно любого политика».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Швецию и США в международном сговоре, «круговой поруке» по сокрытию теракта на российских трубопроводах.

Помимо этого, западные журналисты опубликовали материал, что диверсию на «Северных потоках» планировали еще до присоединения Крыма к России и начала спецоперации на Украине.

Ранее Лавров предупредил США , что американские политики заблуждаются, полагая, что новая глобальная война пройдет только на Европейском континенте.