«Глубокое сожаление». Власти Канады извинились за награждение эсэсовца в 1987 году

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* Организация «Всемирный конгресс украинцев» признана нежелательной в России «Мы с глубоким сожалением признаем, что Питер Саварин был представлен к Ордену Канады в 1987 году, и приносим искренние извинения гражданам Канады за любые страдания или боль, которые могло вызвать это решение», - подчеркнула она.

По информации канала, подробности биографии Питера Саварина вскрылись не так давно в ходе расследования, проведенного американским изданием Forward. Саварин был известен как ректор Университета Альберты и лидер «Всемирного конгресса украинцев»*. Как оказалось, он служил в дивизии СС и позже бежал в Канаду.

Ранее канадский премьер Джастин Трюдо также извинился за чествование ветерана СС , указав, что это «чудовищное надругательство» над пострадавшими от злодеяний нацистов в военное время и памятью жертв холокоста.