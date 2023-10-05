«Глубокое сожаление». Власти Канады извинились за награждение эсэсовца в 1987 году
Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон извинился перед жителями за представление бывшего члена дивизии СС «Галичина» Питера Саварина к Ордену Канады в 1987 году. Власти страны глубоко сожалеют об этом событии, рассказала каналу CTV News представитель секретариата генерал-губернатора Линн Сантерре.
* Организация «Всемирный конгресс украинцев» признана нежелательной в России «Мы с глубоким сожалением признаем, что Питер Саварин был представлен к Ордену Канады в 1987 году, и приносим искренние извинения гражданам Канады за любые страдания или боль, которые могло вызвать это решение», - подчеркнула она.
По информации канала, подробности биографии Питера Саварина вскрылись не так давно в ходе расследования, проведенного американским изданием Forward. Саварин был известен как ректор Университета Альберты и лидер «Всемирного конгресса украинцев»*. Как оказалось, он служил в дивизии СС и позже бежал в Канаду.
Ранее канадский премьер Джастин Трюдо также извинился за чествование ветерана СС , указав, что это «чудовищное надругательство» над пострадавшими от злодеяний нацистов в военное время и памятью жертв холокоста.