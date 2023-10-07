«Глубоко обеспокоены». Конгресс призвал Байдена прояснить стратегию помощи Украине

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К лидеру США обратились председатель комитета, республиканец от Техаса Майкл Маккол и старший республиканец от штата Айдахо в аналогичном комитете Сената Джим Риш. Конгрессмены признались, что «глубоко обеспокоены» тем, что администрация Байдена не сформулировала стратегию поддержки Украины четко. Республиканцы потребовали также прояснить появившуюся в СМИ информацию о якобы имеющихся секретных контактах с Россией.

«Мы должны быть проинформированы о стратегии вашей администрации по успешному завершению конфликта <…> и всех ваших мерах по взаимодействию с Россией. <…> Обещание поддерживать Украину „столько, сколько потребуется“ не является стратегией», - заявили Маккол и Риш.

При этом они считают, что поставки вооружения Украине идут слишком медленно.