По словам Нарышкина, твердая позиция России, выступающей за формирование многополярного мироустройства, находит отклик в большинстве стран глобального Юга.

«[Эти страны] просто устали от агрессивной и лицемерной гегемонии группы тоталитарно-либеральных режимов Запада во главе с США», - отметил директор Службы внешней разведки.

Глава СВР назвал государства глобального Юга открытыми к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Нарышкин добавил, что в современных условиях повышается потребность в специалистах, способных прогнозировать события в той или иной точке земного шара, в том или ином регионе или в глобальном масштабе. Такие профессионалы должны опираться на твердые знания истории, геополитики, международного права и международных отношений, подытожил директор СВР.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что на международной арене произошли кардинальные перемены не в пользу Запада. По словам министра, начал формироваться многополярный мир с учетом интересов стран глобального Юга и Востока.