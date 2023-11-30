«Когда мы говорим, что мы некий „легион“ или „форпост Запада“, то у Глобального Юга это сразу вызывает фантомные боли неоколониального и постколониального прошлого. <…> Это большая проблема - если мы будем позиционировать себя как „легион Запада“, то для Глобального Юга мы попросту умрем», - отметил Кущ.

По его мнению, антиукраинские настроения разжигают и стремление страны приписать русских к тюркам и финно-уграм. Это оскорбляет другие народы - они недоумевают, «в чем проблема того, чтобы быть финном, венгром или тюрком».

В последнее время СМИ часто пишут, что Запад устал от Украины и украинского конфликта и старается сосредоточиться на палестино-израильском. Тем не менее Украина все так же отвергает идею начать переговоры с Россией о мире.