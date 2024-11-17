Главы США и Китая договорились сохранить человеческий контроль в сфере ядерного оружия
Действующий президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита АТЭС договорились о необходимости сохранить человеческий контроль над решением по использованию ядерного оружия. Об этом журналистам заявил помощник американского главы по национальной безопасности Джейк Салливан, его процитировало РИА «Новости».
«Сегодня два лидера сделали важный шаг вперед в отношении безопасности и риска ИИ, они согласились о необходимости сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия», - заявил Салливан.
Байден и Си Цзиньпин провели встречу в Лиме на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Во время диалога председатель КНР выразил готовность работать с новой администрацией США.