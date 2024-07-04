Главы ШОС подписали документ об утверждении антинаркотической стратегии до 2029 года
Страны-участники Шанхайской организации сотрудничества на совете в Астане подписали документ, который утверждает антинаркотическую стратегию до 2029 года. Об этом сообщило РИА «Новости».
Национальный координатор ШОС от Таджикистана Ахмад Саидмуродзода уточнил, что в Душанбе появится Антинаркотический центр при содействии ШОС.
«В Астане достигли окончательную договоренность о создании в городе Душанбе в Антинаркотического центра ШОС качестве самостоятельного органа», - сказал он.
По словам Саидмуродзоды, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в своем заявлении подчеркивал, что страна создаст необходимые условия для эффективной работы этой структуры.
«Главы государств - членов ШОС одобрили предложения о совершенствовании деятельности организации. Это также подразумевает разработку и подписание участниками ШОС международного договор, который регулирует структуру, полномочия, задачи и цели Антинаркотического центра ШОС», - добавил нацкоординатор.
Ранее главы ШОС подписали договор о совместной борьбе с терроризмом.