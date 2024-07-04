04 июля 2024, 11:28

Главы ШОС подписали договор о совместной борьбе с терроризмом

РИА «Новости»
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Страны-участники Шанхайской организации сотрудничества на совете в Астане подписали программу сотрудничества по противодействию сепаратизму и терроризму. Об этом сообщило РИА «Новости».

Кроме того, они подписали план взаимодействия по вопросам международной информационной безопасности.

Президент России Владимир Путин отмечал, что безопасность стран-членов ШОС является приоритетной задачей в работе организации. По его словам, региональная антитеррористическая структура организации будет преобразована для выполнения этой задачи.

Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что Шанхайская организация сотрудничества имеет жизненно важное значение для всего мира. Он подчеркивал, что ШОС стоит на стороне справедливости и правильной стороне истории.

Главной темой саммита ШОС в Астане в этом году назвали стремление к развитию и устойчивому миру, укреплению многостороннего диалога.

Терроризм ШОС
04 июля 2024, 12:05
Члены ШОС объявили страну проведения саммита 2025 года
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Следующее заседание совета глав государств — членов ШОС пройдет в Китае. Объединение решило посвятить 2025 год теме устойчивого развития. Положения Астанинской декларации опубликовала пресс-служба объединения.

«Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Китайской Народной Республике», - объявили участники саммита.

Члены ШОС приняли инициативу «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие». Они выступили за право народов на самостоятельный выбор путей своего развития и подтвердили приверженность мирному урегулированию разногласий. Следующий саммит организации запланировали провести в Китае, а 2025 год объявили годом устойчивого развития.

Китай стал председателем ШОС в 2024–2025 годах, до этого в течение года работой организации руководил Казахстан.

Заседание совета открылось в Астане, на нем объявили о принятии Белоруссии в объединение. Президент России Владимир Путин назвал ШОС и БРИКС опорами нового миропорядка и заявил о большом интересе третьих стран к их деятельности.

Следующее заседание совета глав государств - членов ШОС пройдет в Китае. Объединение решило посвятить 2025 год теме устойчивого развития. Положения Астанинской декларации опубликовала пресс-служба объединения.

Саммиты Китай Экономика ШОС
04 июля 2024, 11:59
Главы ШОС подписали документ об утверждении антинаркотической стратегии до 2029 года
РИА «Новости»
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Страны-участники Шанхайской организации сотрудничества на совете в Астане подписали документ, который утверждает антинаркотическую стратегию до 2029 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Национальный координатор ШОС от Таджикистана Ахмад Саидмуродзода уточнил, что в Душанбе появится Антинаркотический центр при содействии ШОС.

«В Астане достигли окончательную договоренность о создании в городе Душанбе в Антинаркотического центра ШОС качестве самостоятельного органа», - сказал он.

По словам Саидмуродзоды, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в своем заявлении подчеркивал, что страна создаст необходимые условия для эффективной работы этой структуры.

«Главы государств - членов ШОС одобрили предложения о совершенствовании деятельности организации. Это также подразумевает разработку и подписание участниками ШОС международного договор, который регулирует структуру, полномочия, задачи и цели Антинаркотического центра ШОС», - добавил нацкоординатор.

Ранее главы ШОС подписали договор о совместной борьбе с терроризмом.

Наркотики ШОС
04 июля 2024, 11:45
Двух пострадавших в ДТП в Анталье россиян начали готовить к выписке
РИА «Новости»
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После крупного ДТП с автобусом в Турции в больницах пока остаются пятеро россиян. Такие данные РИА «Новости» привели в генконсульстве России в Анталье.

По данным, которые предоставили дипмиссии туроператор и страховая компания, под наблюдением врачей в общей сложности сейчас находятся девять человек - пятеро россиян и четверо граждан Белоруссии.

Двое граждан РФ готовятся к выписке, отметили в генконсульстве. Также по последней информации, пациент, который получил тяжелые травмы в ДТП и перенес операцию, пришел в себя. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Автобус, который вез отдыхающих в аэропорт Антальи , попал в ДТП утром 3 июля. Транспортное средство на скорости влетело в бетонное ограждение трассы у поселка Манавгат.

В салоне автобуса находились 18 российских и семь белорусских туристов.

Турция ДТП Автобусы
04 июля 2024, 11:44
Путин начал переговоры с и. о. президента Ирана
РИА «Новости»
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Переговоры Владимира Путина и и. о. президента Ирана Мохаммада Мохбера начались в Астане. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что отношения России и Ирана носят дружеский и конструктивный характер и будут укрепляться вне зависимости от результата досрочных выборов. Он пожелал стране успешного второго тура.

Также Путин поддержал заявку Ирана о получении статуса наблюдателя при ЕАЭС, отметив, что соглашение о свободной торговле с объединением будет способствовать укреплению экономических связей. Он добавил, что позиции двух стран по ключевым вопросам повестки дня совпадают.

В конце июня МИД Ирана заявлял, что договор о сотрудничестве с Россией почти готов, и его подпишут в ближайшее время.

Россия Переговоры Владимир Путин Иран

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