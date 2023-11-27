Главы МИД стран НАТО определились с датой согласования советов для Украины по вступлению

Главы МИД стран НАТО запланировали согласовать 28–29 ноября рекомендации для Украины по вступлению в Североатлантический альянс. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

Он отметил, что не может предсказать решение, которое примут на саммите альянса в Вашингтоне. По словам Столтенберга, Украина не сможет вступить в НАТО, пока идет конфликт.

«На встрече министров мы согласуем рекомендации для Украины по реформам на пути к членству», - указал он.

Столтенберг также сообщил, что блок НАТО поддержал закрытие границ Финляндии с Россией. Он добавил, что финские власти не запрашивали военной поддержки у организации.

Ранее генсек альянса назвал сложной ситуацию на Украине. Он призвал наращивать помощь стране и сделать поддержку «более устойчивой». Он добавил, что ситуация на Украине потребует дальнейшего обсуждения.