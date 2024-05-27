Главы МИД стран ЕС утвердили новый режим санкций против России
Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России «за нарушения прав человека». Об этом сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на дипломатов.
По данным издания, уже готовы около 20 списков с ограничениями. Санкционный режим неформально назвали именем блогера Алексея Навального.
Западные рестрикции в отношении России создали определенные проблемы, но привели к появлению возможностей для развития страны, заявил ранее президент Владимир Путин.
После ухода зарубежных компаний с отечественного рынка Россия получила хороший урок , отметил первый вице-премьер Денис Мантуров.