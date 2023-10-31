Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили вопрос прекращения огня в секторе Газа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом важность усилий по достижению прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщило саудовское министерство в соцсети Х.
Стороны пришли к тому, что мировое сообщество должно посодействовать немедленному прекращению огня и защите мирного населения, указывается в заявлении.
«Они подчеркнули важность роли международного сообщества в <…> поиске справедливого и всеобъемлющего решения палестинского вопроса таким образом, чтобы реализовать чаяния братского палестинского народа», - добавил МИД королевства.
Фейсал бен Фархан выразил Лаврову благодарность за то, что Россия поддержала выдвинутую арабскими странами резолюцию с требованием прекратить огонь в секторе Газа и обеспечить доставку гумпомощи.
Израиль тем временем объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. ЦАХАЛ намерен уничтожить весь военный и управленческий потенциал палестинского движения.