Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили вопрос прекращения огня в секторе Газа

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Стороны пришли к тому, что мировое сообщество должно посодействовать немедленному прекращению огня и защите мирного населения, указывается в заявлении.

«Они подчеркнули важность роли международного сообщества в <…> поиске справедливого и всеобъемлющего решения палестинского вопроса таким образом, чтобы реализовать чаяния братского палестинского народа», - добавил МИД королевства.

Фейсал бен Фархан выразил Лаврову благодарность за то, что Россия поддержала выдвинутую арабскими странами резолюцию с требованием прекратить огонь в секторе Газа и обеспечить доставку гумпомощи.

Израиль тем временем объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. ЦАХАЛ намерен уничтожить весь военный и управленческий потенциал палестинского движения.