Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии обсудили обострение конфликта в секторе Газа

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Встреча министров прошла на полях внеочередного заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) в городе Джидда. Стороны затронули тему эскалации конфликта в секторе Газа.

Саудовский дипломат пообещал защитить палестинцев и приложить все усилия для достижения «всеобъемлющего и справедливого мира».

Боевики ХАМАС 7 октября выпустили по территории Израиля беспрецедентное количество ракет и вторглись на территорию страны. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) в качестве ответной меры обстрелял сектор Газа и начал проводить контртеррористическую операцию «Железные мечи». Ситуация обострилась, в результате Израиль объявил ХАМАС войну.

Военные ливанского движения «Хезболла» поддержали палестинское движение и обстреляли Израиль. В ответ ЦАХАЛ начал уничтожать военные объекты в Ливане.