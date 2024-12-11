11 декабря 2024, 20:16

Главу UnitedHealthcare хотели убить бомбой

Pxhere
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Луиджи Манджоне, которого заподозрили в убийстве главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона, хотел использовать бомбу. Об этом сообщил источник CNN в правоохранительных органах.

В распоряжение следователей попала тетрадь, принадлежавшая Манджоне.

«На одной из страниц тетради Манджионе приходит к выводу, что использование бомбы против его цели „может убить невинных“», - сообщили журналисты.

Также в тетради был план убийства и записи, оправдывающие нападение. Манджоне упомянул американского террориста Теодор Качински, известного распространением заминированных посылок.

Томпсона убили утром 4 декабря на Манхэттене. Киллер несколько раз выстрелил в жертву и скрылся на велосипеде.

Манджони задержали в «Макдональдсе» - его опознал сотрудник ресторана. Полиция обнаружила в рюкзаке подозреваемого маску и оружие.

Убийства Оружие Полиция
11 декабря 2024, 18:23
Шольц направил в бундестаг запрос на вотум доверия правительству
Unsplash
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Канцлер Германии Олаф Шольц направил в бундестаг запрос на вотум доверия правительству. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, предает РИА «Новости».

«Сегодня утром канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем кабинете в Ведомстве федерального канцлера подписал письменное заявление о вотуме доверия в соответствии со статьей 68 Основного закона», - отметил чиновник.

Обсуждение вотума доверия в парламенте ФРГ запланировано на следующий понедельник, 16 декабря.

Ранее в своем выступлении в парламенте Шольц сказал, что украинцы, которые приехали в страну, должны активно искать работу. В противном случае им следует вернуться на родину. Кроме того, канцлер сообщил о намерении создать в Германии украинскую администрацию , которая будет заниматься координацией вопросов, связанных с беженцами.

Германия Законы Олаф Шольц
11 декабря 2024, 15:59
Сотрудничество России с Западом по ядерному разоружению стало неприемлемым
РИА «Новости»
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Дальнейшее сотрудничество с западными странами в сфере ядерного разоружения политически неприемлемо для российской стороны. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на заседании Госдумы, его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе заключили в свое время для поддержки «разоруженческих программ пост-советского периода».

В то время МНЭПР сыграло положительную роль, снизило контроль США за российскими стратегическими объектами и переключило мировое внимание на решение экологических проблем.

«На сегодня это соглашение и протокол к нему полностью изжили себя. Дальнейшее сотрудничество в области ядерного разоружения с государствами, которые проводят антироссийскую политику <…> стало не просто неактуальным, но и политически неприемлемым», - объяснил Рябков.

Ранее в США заявили о готовности к переговорам с Россией , КНР и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений. Как отметил американский лидер Джо Байден, общество должно «избавить мир от ядерного оружия», риски его использования подрывают всеобщие нормы и соглашения, установленные в мире.

Ядерное оружие США Россия Оружие Запад
11 декабря 2024, 15:57
Тихановская заявила о возможности переворота в Белоруссии
РИА «Новости»
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Президента Белоруссии Александр Лукашенко могут свергнуть в результате силового переворота, в том числе с участием «полка имени Калиновского». Об этом украинскому изданию «Европейская правда» заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

По ее словам, граждане Белоруссии якобы с большим уважением относятся к украинского военному формированию. Тихановская выразила надежду, что госпереворот, если он состоится, пройдет мирно.

«Многие ожидают, что в конце концов именно бойцы из „полка Калиновского“ освободят Беларусь», - подчеркнула она.

Экс-президент рассказала, что существует множество вариантов того, как в стране может поменяться власть. Она также высказала мнение, что это произойдет в ходе «дворцового переворота» и призвала готовиться к любому варианту развития событий.

Ранее издание Gazeta Wyborcza сообщило, что Тихановскую прослушивали во время ее визита в Польше. По его данным, прослушку установили в отеле.

Белоруссия Александр Лукашенко Светлана Тихановская
11 декабря 2024, 12:37
Информацию о казни брата Асада оценили в Кремле
РИА «Новости»
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В России не располагают информацией о казни двоюродного брата президента Сирии Башара Асада Сулеймана. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, мы не располагаем информацией об этом», - процитировала его Газета.ru.

Пресс-секретарь президента отметил, что российские власти внимательно следят за ситуацией в Сирии и поддерживают контакт с теми, кто ее контролирует. По словам Пескова, российская сторона будет действовать исходя из реалий «на земле».

Также он подчеркнул, что вопросы с обеспечением безопасности российских объектов и граждан в Сирии имеют первостепенное значение для страны.

Кроме того, Россия желает скорейшей стабилизации в республике, чтобы появилась возможность для перспективы перевода ситуации в законное русло, отметил Песков.

Кремль Дмитрий Песков Сирия Россия Захват власти в Сирии Башар Асад

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