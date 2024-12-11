Главу UnitedHealthcare хотели убить бомбой

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В распоряжение следователей попала тетрадь, принадлежавшая Манджоне.

«На одной из страниц тетради Манджионе приходит к выводу, что использование бомбы против его цели „может убить невинных“», - сообщили журналисты.

Также в тетради был план убийства и записи, оправдывающие нападение. Манджоне упомянул американского террориста Теодор Качински, известного распространением заминированных посылок.

Томпсона убили утром 4 декабря на Манхэттене. Киллер несколько раз выстрелил в жертву и скрылся на велосипеде.

Манджони задержали в «Макдональдсе» - его опознал сотрудник ресторана. Полиция обнаружила в рюкзаке подозреваемого маску и оружие.