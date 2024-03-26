Главу СБУ заочно арестовали в Москве по делу о теракте

Малюк неоднократно делал ряд громких заявлений. По его словам, Украина причастна к атакам по российской территории, в том числе к ударам по нефтеперерабатывающим заводам. Глава СБУ также подтверждал атаки на российские корабли в Черном море и Крымский мост.

Ранее Малюк раскрыл детали убийства бывшего депутата Рады Украины Ильи Кивы и военного корреспондента Владлена Татарского. При этом участие украинских спецслужб в организации убийств он не признал.