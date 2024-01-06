Главу Пентагона выписали из больницы

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«В разгар напряженности на Ближнем Востоке министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован, проведя в том числе четыре дня в отделении интенсивной терапии», - уточнили журналисты.

По информации телеканала, во время госпитализации Остина его обязанности исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. Диагноз 70-летнего Остина неизвестен. Пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер сообщил, что министр обороны вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу вечером.

Ллойда Остина госпитализировали вечером в понедельник , 1 января. По сообщению Патрика Райдера, глава Пентагона попал в больницу из-за осложнений после плановой медицинской процедуры.