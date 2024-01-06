Главу Пентагона выписали из больницы
Глава Пентагона Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Его выписали из больницы вечером в пятницу, 5 января. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных чиновников.
«В разгар напряженности на Ближнем Востоке министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован, проведя в том числе четыре дня в отделении интенсивной терапии», - уточнили журналисты.
По информации телеканала, во время госпитализации Остина его обязанности исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. Диагноз 70-летнего Остина неизвестен. Пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер сообщил, что министр обороны вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу вечером.
Ллойда Остина госпитализировали вечером в понедельник , 1 января. По сообщению Патрика Райдера, глава Пентагона попал в больницу из-за осложнений после плановой медицинской процедуры.