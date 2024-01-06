06 января 2024, 22:02

Главу Пентагона выписали из больницы

РИА «Новости»
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Глава Пентагона Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Его выписали из больницы вечером в пятницу, 5 января. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных чиновников.

«В разгар напряженности на Ближнем Востоке министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован, проведя в том числе четыре дня в отделении интенсивной терапии», - уточнили журналисты.

По информации телеканала, во время госпитализации Остина его обязанности исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. Диагноз 70-летнего Остина неизвестен. Пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер сообщил, что министр обороны вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу вечером.

Ллойда Остина госпитализировали вечером в понедельник , 1 января. По сообщению Патрика Райдера, глава Пентагона попал в больницу из-за осложнений после плановой медицинской процедуры.

США Пентагон Больницы Военные
06 января 2024, 20:27
Израиль нанес удары по окрестностям городов Тир и Сайда в Ливане
РИА «Новости»
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Израильские Военно-воздушные силы нанесли удары по окрестностям ливанских городов Тир и Сайда. Об этом сообщил катарский телеканал Аl Jazeera.

«Нанесены израильские авиаудары по Аль-Калиле, к югу от ливанского города Тир, <…> по территории между двумя городками Каусария ас-Сияд и аш-Шаркия в южном округе Сайды», - передал корреспондент телеканала.

Ранее ливанское движение обстреляло военную базу Израиля «Мерон» 62 ракетами различных типов. Эти удары стали ответом на убийство лидера «Бригад аль-Кассам» Салеха аль-Арури и его братьев.

Во вторник, 2 января, израильский беспилотник атаковал опорный пункт «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. В результате взрыва погибли четыре человека. Среди погибших оказался замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и два его соратника.

Члены ливанской группировки «Хезболла» назвали удар израильского беспилотника нападением на Ливан и пообещали, что оно не останется без ответа и наказания.

Израиль Ракеты Убийства Беспилотники Военные Взрывы
06 января 2024, 20:19
Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе
Unsplash
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию в секторе Газа и вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство в соцсети X.

«В ходе встречи обсуждались война в Газе, гуманитарный кризис и процесс вступления Швеции в НАТО», - указали в публикации.

В ходе встречи в Стамбуле дипломаты также подняли вопросы доставки продовольствия России и Украины на мировые рынки. По словам Фидана, Турция не желает роста напряженности в регионе Черного моря.

Как уточнили в МИД Турции, переговоры Блинкена и Фидана проходили в особняке Вахдеттин, одной из резиденций главы республики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что готов предоставить площадку для проведения переговоров с Россией для урегулирования конфликта.

США Турция Конфликт Израиля и Палестины зерновая сделка
06 января 2024, 20:04
Ирак собрался в 2024 году отказаться от импорта нефтепродуктов
РИА «Новости»
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Власти Ирака в 2024 году собираются сократить импорт нефтепродуктов вплоть до полной его приостановки. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил официальный представитель министерства нефти страны Асем Джихад.

«В 2024 году Ирак будет больше полагаться на местное производство», - пояснил собеседник агентства.

По словам Джихада, после того как несколько нефтеперерабатывающих заводов начнут производство, уровень импорта нефтепродуктов сократится до полной остановки.

На сегодняшний день Ирак импортирует, в частности, улучшенный бензин, чтобы закрыть дефицит на своем рынке, и другие виды нефтепродуктов.

В начале апреля 2023 года премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявлял о том, что для страны играет большую роль работа по повышению производственных мощностей НПЗ в целях отказа от импорта.

Нефть Ирак
06 января 2024, 18:17
Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море
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Американский авианосец Gerald Ford и его ударная группа покинули Средиземное море, пройдя через Гибралтарский пролив. Об этом сообщили на сайте шестого флота США.

«Авианосец Gerlad Ford <...> прошел через Гибралтарский пролив и покинул Средиземное море после завершения операции в зоне действий шестого флота США», - указали в заявлении.

Ударную группу авианосца Gerald Ford направили в восточную часть Средиземного моря в октябре 2023 года после обострения конфликта между Израилем и Палестиной. В нее вошли крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga и четыре эсминца с ракетами класса Arleigh-Burke.

В заявлении главы Пентагона Ллойда Остина пояснили, что его размещение в регионе должно было «сдерживать действия, направленные на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание этой войны».

Позже Великобритания планировала отправить в Восточное Средиземноморье два боевых корабля Королевского флота с целью поддержать Израиль.

США Израиль Корабли

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