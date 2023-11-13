На прошлой неделе газета The Times выпустила статью Браверман, в которой автор назвала протесты в поддержку Палестины «маршами ненависти». Министр сравнила эти выступления с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии. По словам главы МВД, разрешая такие марши, полиция «подыгрывает левым активистам».

После выхода статьи Браверман критиковали как представители оппозиции, так и ее коллеги по правящей Консервативной партии, отметил Sky News. По данным телеканала, 13 ноября Сунак планирует объявить о ряде изменений в составе кабинета министров.

Ранее Браверман наступила каблуком на хвост собаки-поводыря во время встречи с представителями благотворительной организации. После этого случая министр публично извинилась перед всеми собаками.