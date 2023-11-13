13 ноября 2023, 12:27

Главу МВД Британии отправили в отставку после критики действий полиции — СМИ

Unsplash
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Британский премьер-министр Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман после ее критики действий полиции во время протестов в поддержку Палестины. Об этом сообщил телеканал Sky News.

На прошлой неделе газета The Times выпустила статью Браверман, в которой автор назвала протесты в поддержку Палестины «маршами ненависти». Министр сравнила эти выступления с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии. По словам главы МВД, разрешая такие марши, полиция «подыгрывает левым активистам».

После выхода статьи Браверман критиковали как представители оппозиции, так и ее коллеги по правящей Консервативной партии, отметил Sky News. По данным телеканала, 13 ноября Сунак планирует объявить о ряде изменений в составе кабинета министров.

Ранее Браверман наступила каблуком на хвост собаки-поводыря во время встречи с представителями благотворительной организации. После этого случая министр публично извинилась перед всеми собаками.

Великобритания Риши Сунак Палестина
13 ноября 2023, 13:09
Здание Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа подверглось обстрелам
Pxhere
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Израильская армия нанесла удар по зданию Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на юге сектора Газа. Объект получил повреждения, сообщили на сайте организации.

«Вчера (12 ноября - прим. ред.) объект БАПОР в городе Рафах на юге сектора Газа получил серьезные повреждения в результате обстрелов военно-морских сил Израиля, зафиксировано три прямых попадания», - указали в сообщении.

Сотрудники организации успели покинуть здание за 1,5 часа до того, как израильские военные начали обстрел. Глава БАПОР Филипп Лаззарини добавил, что атака продемонстрировала уровень риска для жителей сектора Газа. По его словам, в палестинском анклаве нет безопасных мест ни на севере, ни на юге.

Ранее власти Палестины предложили открыть дополнительный гуманитарный коридор в сектор Газа. По мнению палестинского премьер-министра Мухаммеда Штайе, можно запустить морской путь, связывающий анклав с Кипром.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
13 ноября 2023, 12:46
Украине предрекли катастрофу из-за вспышки гепатита А
Unsplash
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Гепатит А угрожает здоровью большинства украинцев. Об это рассказал заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью РБК-Украина.

Распространение инфекции может обернуться катастрофой, так как у большинства жителей страны отсутствует иммунитет к вирусному гепатиту А.

«Вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей, имеющих иммунитет, достаточно невелико», - подчеркнул Кузин.

Он объяснил, что для формирования иммунитета необходимо либо переболеть гепатитом А, либо сделать прививку. Однако вакцинация против этой болезни не входит в национальный календарь профилактических прививок.

В конце октября в украинском городе Виннице зафиксировали 141 случай заражения вирусным гепатитом А. Эпидемиологи приступили к расследованию ситуации, забрав свыше 150 проб из окружающей среды. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового заражения гепатитом. По предварительным данным, пострадавшие пили пресную воду из разных источников.

Болезни Украина
13 ноября 2023, 12:41
Песков призвал не замалчивать роль Украины в диверсии на «Северных потоках»
РИА «Новости»
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Версии о причастности Украины к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стали озвучивать все чаще. Пресс-секретарь Дмитрий Песков посчитал это поводом предать огласке результаты официального расследования, сообщил ТАСС.

Версии о причастности Украины к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» стали озвучивать все чаще. Пресс-секретарь Дмитрий Песков посчитал это поводом предать огласке результаты официального расследования, сообщил ТАСС.

«Украинские следы этой диверсии, террористического акта все больше и больше появляются в различных докладах, расследованиях, сообщениях СМИ. Это действительно так», - сказал он.

Дмитрий Песков призвал участников расследования подрывов учесть новые данные и прекратить «заматывать» эту тему. Он заявил, что появление таких версий - это повод для того, чтобы опубликовать материалы дела, рассказать о заказчиках и исполнителях.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать статью газеты The Washington Post о том, что диверсию координировал полковник Вооруженных сил Украины Роман Червинский. Источники издания утверждали, что он отвечал за логистику.

Газопровод Северный поток — 2 Дмитрий Песков Украина Северный поток
13 ноября 2023, 12:28
Боррель посетит Израиль 16 ноября — СМИ
Unsplash
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Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель нанесет визит солидарности в Израиль 16 ноября. Об этом написала Yedioth Ahronoth.

По данным газеты, Боррель намерен встретиться с президентом Ицхаком Герцогом и главой МИД Эли Коэном. Помимо этого, глава Евродипломатии планирует посетить сектор Газа.

Похоже, в последнее время ЕС решил сосредоточить внимание на Израиле вместо Украины. Ранее Боррель заявил, что Украина не сможет в ближайшее время добиться победы над Россией, и допустил сокращение помощи ВСУ со стороны Соединенных Штатов.

Если вдруг в США решат отказаться от помощи Украине вовсе, Европа быстро последует их примеру, отметил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко.

Признав неспособность скорой победы ВСУ над российской армией, Евросоюз фактически «засчитал победу России» в конфликте, указала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она напомнила, что весной прошлого года Боррель заявлял, будто конфликт на Украине можно решить лишь на поле боя.

Израиль Евросоюз

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