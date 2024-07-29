29 июля 2024, 21:02

Главу МИД Германии сравнили с контрабандистом после визового скандала

РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обязана оставить свой пост после незаконной выдачи въездных виз для мигрантов из Сирии, Афганистана, Турции и Пакистана. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написала сопредседатель политической партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

В своем посте депутат написала, что под руководством Бербок ведомство превратилось в контрабандиста, который переправил в Германию тысячи нелегальных мигрантов без каких-либо оснований.

«Прокуратура проводит расследование. Бербок должна оставить свой пост до выяснения обстоятельств», - написала Вайдель.

Скандал в Германии разразился после статьи в журнале Focus. Журналисты выяснили, что сотрудники посольств в странах Ближнего Востока и Африки выдали разрешения на въезд более 12 тысячам мигрантов, не имеющих официальных паспортов и документов.

В МИД назвали подобные случае единичными. Но в Федеральной полиции уточнили, что против высокопоставленных дипломатов возбудили три уголовных дела и сейчас идет расследование.

В сентябре прошлого года подобный скандал разразился с посольствами Польши в странах Азии и Африки. Дипломаты продавали визы для трудовых мигрантов. После начала скандала свой пост покинул заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик, еще семь человек стали фигурантами уголовного дела о взятках.

Германия Уголовное дело Скандалы Мигранты Визы
29 июля 2024, 21:06
Британия взыщет с миллиардера Авена почти миллион долларов
РИА «Новости»
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С российского миллиардера Петра Авена в Великобритании взыщут почти миллион долларов при условии прекращения расследования по делу об уклонении от санкций. Об этом сообщило Bloomberg.

По данным агентства, управляющий имуществом Авена согласился выплатить 963 тысячи долларов, чтобы прекратить расследование британской полиции, которое длится два года.

В соответствии с законодательством о «доходах, полученных преступным путем» в британскую казну направят тысячи фунтов наличными. Их изъяли в особняке Авена в окрестностях Лондона.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) пришло к выводу, что Авен использовал счета, принадлежащие его жене и фирмам по управлению недвижимостью, в качестве личной «копилки» для личного финансирования.

Европейский суд общей юрисдикции исключил российского бизнесмена Петра Авена из санкционных списков Евросоюза. Адвокат Мария Ярмуш назвала такое решение началом отмены персональных санкций ЕС.

Лондон Великобритания Суд Доходы Санкции Евросоюз
29 июля 2024, 17:12
Власти Германии приняли к сведению заявление Путина о размещении ракет
РИА «Новости»
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Власти Германии приняли к сведению слова президента России Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей давности, но все равно настаивают на размещении ракет. Об этом заявила официальный представитель правительства Кристиане Хоффманн, ее слова привело РИА «Новости».

«Мы принимаем это к сведению. Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие», - заявила она.

Накануне Путин, выступая на параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге, предупредил , что Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если Германия установит на своей территории американские дальнобойные снаряды.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие , при котором откажется от этого шага. При этом он сообщил, что не собирается сбивать российские ракеты над Украиной.

Германия Ракеты
29 июля 2024, 17:01
Взрыв прогремел на химическом заводе BASF в Германии
Global Look Press
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Крупный взрыв с последующим пожаром возник на территории крупнейшего химического завода Германии, принадлежащего компании BASF. Газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что в результате происшествия ранения получили 14 человек.

В конце июня серия взрывов во время пожара прогремели на промышленной площадке , расположенной недалеко от Глазго. По данным Шотландской пожарно-спасательной службы в результате происшествия никто не пострадал. В ведомстве подчеркнули, что пламя оказалось достаточно мощным и на борьбу с ним бросили 10 экипажей.

Крупный взрыв с последующим пожаром возник на территории крупнейшего химического завода Германии, принадлежащего компании BASF.

Газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что в результате происшествия ранения получили 14 человек.

В пресс-службе корпорации уточнили, что детонация с последующим возгоранием произошла на предприятии в городе Людвигсхафен-ам-Райн около 12:00 (13:00 по московскому времени).

Для тушения огня задействовали пожарную службу завода. Также на территорию предприятия и за его пределы прибыли машины для измерения вредных выбросов в воздухе. О причинах и обстоятельствах аварии в компании пообещали сообщить по результатам расследования.

Германия Взрывы Заводы
29 июля 2024, 16:26
В Нидерландах Эрдогана назвали спятившим и предложили выгнать Турцию из НАТО
РИА «Новости»
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Глава одержавшей победу на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс предложил выгнать Турцию из НАТО в ответ на заявление президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности «войти» в Израиль. Об этом он написал в социальной сети X.

«Исламофашист Эрдоган начал угрожать вторжением в Израиль. Мне кажется, что парень совсем спятил. Турцию необходимо выгнать из НАТО», - написал Вилдерс.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция может «войти» в Израиль так же, как когда-то «вошла» в Нагорный Карабах и Ливию. Глава израильского МИД Исраэль Кац в ответ на это высказывание сравнил турецкого лидера с казненным лидером Ирака Саддамом Хусейном.

Политический обозреватель Евгений Михайлов в беседе с 360.ru отмечал, что Эрдоган словами об Израиле пытается словить хайп. При этом он подчеркнул, что у политика громкие заявления зачастую расходятся с реальными делами.

Турция НАТО Нидерланды

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