Главу МИД Абхазии Ардзинба отправили в отставку

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«Освободить Ардзинба Инала Батувича от должности министра иностранных дел Республики Абхазия», - отметили в указе.

По данным медиацентра МИД Абхазии , отправленный в отставку министр Инал Ардзинба сам подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы.

Ардзинба поблагодарил всех, «с кем добивался результатов», за проделанную работу. Также он сообщил, что сейчас находится в Москве.

Ранее свой пост покинул генеральный директор судебного департамента Верховного суда России Александр Гусев. Он занимал эту должность с 2000 года.