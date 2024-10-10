10 октября 2024, 02:27

Главу Gotbit Андрюнина арестовали по запросу США в Португалии

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В Португалии задержали главу криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина, имеющего российское и португальское гражданство, якобы за отмывание денег. Об этом говорится в заявлении Минюста США.

Россиянина задержали в рамках обвинений американского Минюста против криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit и еще трех компаний - ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Их подозревают в манипулировании рынком и «незаконной торговле» в индустрии криптовалют.

«Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit. Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции», - говорится в заявлении.

Также обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой, предъявили еще двум россиянам - директору по созданию рынка Gotbit Федору Кедрову и директору по продажам Gotbit Кави Джалили.

В ходе расследования задержания также прошли в США и Великобритании, причем четверо задержанных уже признали вину.

В начале осени суд во Флориде арестовал россиянина Дениса Постового , которого обвинили в незаконном экспорте микроэлектроники из США в Россию.

США Криптовалюты Мошенничество Россия Аресты Португалия
10 октября 2024, 01:23
Жителям Флориды посоветовали подписать тела перед ударом «Милтона»
Freepik
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Генеральный прокурор Флориды Эшли Муди предупредила жителей, отказавшихся от эвакуации из-за приближающегося урагана «Милтон», подписать свои тела перманентным маркером, чтобы при необходимости их легче было опознать. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Вероятно, следует написать свое имя перманентным маркером на руке, чтобы люди знали, кто вы, когда они доберутся до вас потом», - заявила она.

Это стало одним из предупреждений к людям в зонах обязательной эвакуации, озвученных властями штата.

Власти округа Сарасота опубликовали предупреждение жителем, призывая их оставаться дома - не выходить на дороги, так как там небезопасно. Кроме того, поступили сообщения о наводнениях. В городе Форт-Майерс торнадо уже разрушил дом одного из местных жителей, рассказавшего, что окна и крыша были мгновенно выбиты. Деревья на лице выкорчевало, а ветви разбросало по улице.

Мощный ураган обрушится на западное побережье штата уже этим вечером по американскому времени. Во Флориде объявили режим ЧС.

США Смертность Ураган Флорида Эвакуации
10 октября 2024, 01:14
Пропавшая три года назад семья попала на камеру охотника
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Пропавшая три года назад в Новой Зеландии семья с тремя детьми попала на камеру охотника. Видео сняли на западном побережье Новой Зеландии, как подтвердил британский таблоид Daily Mail.

В конце 2021 года у жительницы Новой Зеландии Кэтрин Филлипс пропал муж и трое детей - шестилетний сын и дочери пяти и восьми лет. Все три года их считали пропавшими без вести, но на днях выяснилось, что все они живы и находятся в лесу.

С того времени в полицию не раз сообщали, что видели супруга женщины, но это была непроверенная информация и ни в одном из случаев не упоминали детей.

Последнее видео является наиболее достоверным. Его сняли 3 октября. На кадрах видно, как по холмам гуськом шли мужчина и трое несовершеннолетних, все в камуфляжной форме и с тяжелыми рюкзаками на спине. Охотники случайно на них наткнулись и сняли на видео.

«Я не могу поверить, что мои дети живы! Это огромное облегчение для меня», - заявила Кэтрин Филлипс, просмотрев видео.

Запись передали полиции, но пропавших пока найти не удалось. Женщина призналась, что переживает за здоровье детей, отметив, что у младшей дочери была астма.

Ранее в Сочи пропала участница шоу «Дом-2» Кристина Рэй.

Дети Семья Видео Полиция Новая Зеландия
10 октября 2024, 00:49
«Затронет и Россию». Эколог раскрыл причины появления урагана «Милтон»
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В американском штате Флорида, на который в ближайшее время обрушит небывалую мощь ураган «Милтон», объявили обязательную эвакуацию из-за возможного наводнения. Причиной разрушительного ветра стало изменение климата, которое затронет и Россию. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на эколога Илью Рыбальченко.

Миллионы людей уже покинули свои дома, остальным не хватило бензина на опустевших автозаправках. Как сообщают метеорологи, ураган обрушится на восточное побережье уже сегодня.

Город Тампа первым примет удар стихии. В штат уже направили бензовозы в сопровождении полиции, но хайвей не справляется с потоком машин.

В Тампе люди обшивают здания фанерой, возводят ограждения, раскладывают мешки с песком перед входом домов, но местные журналисты предупреждают, что вряд ли это поможет. В ряде районов уровень воды может подняться до девяти футов (около трех метров).

«Мы должны понимать, что появление этого урагана - это следствие серьезнейших климатических изменений, и эти изменения, безусловно, затронут Россию. Хотя бы то, что мы столкнулись с такой непривычно теплой осенью для нашей страны», - заявил российский эколог Илья Рыбальченко.

Ураган «Милтон» уже приблизился к западному побережью Флориды и принес ветер с сильными дождями. Губернатор Рон Десантис призвал жителей эвакуироваться, если еще безопасно.

США Наводнения Ураган Флорида Россия Эвакуации Экология
10 октября 2024, 00:11
Ураган «Милтон» принес торнадо и ливни на западное побережье Флориды
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Ураган «Милтон» приблизился к западному побережью американского штата Флорида и уже вызвал торнадо, обрушив на регион ветер и сильные дожди. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ураган немного ослаб до шторма четвертой категории. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, он все еще остается «чрезвычайно опасным крупным ураганом» с максимальной скоростью ветра 130 миль в час (209 километров в час).

Миллионы людей, живущие вдоль береговой линии, получили уведомление об эвакуации.

По словам главы управления по ЧС округа Сарасота Сандры Тапфуманейи, жители барьерных островов в округе к югу от города Тампа могут не пережить прогнозируемый штормовой прилив высотой от трех до 4,5 метра.

«Условия начинают ухудшаться. Если эвакуироваться все еще безопасно, уходите», - заявил губернатор Флориды Рон Десантис.

Большинство дамб, соединяющих барьерные острова Мексиканского залива с материком, уже перекрыты. Также закрыты четыре моста, пересекающие залив Тампа.

Ранее инженер Национального управления океанических и атмосферных исследований США снял видео с борта самолета, пролетающего через ураган «Милтон».

США Ураган Флорида Эвакуации

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