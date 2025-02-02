02 февраля 2025, 23:30

Главу Гагаузии задержали на допосмотр в аэропорту Кишинева

РИА «Новости»
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Главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул без объяснения причин задержали в аэропорту Кишинева на дополнительный досмотр. Об этом сообщил телеканал «Первый в Молдове».

«Евгения Гуцул задержана в аэропорту Кишинева на дополнительный досмотр без объяснения причин», - уточнил канал.

Через 30 минут поступило сообщение, что сотрудники воздушной гавани завершили досмотр и главу Гагаузии пропустили в страну. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе Башкана.

Гуцул возглавляет Гагаузию с 2023 года. Политик выступает за укрепление связей с Россией и критикует действующие власти Молдавии за тяжелую экономическую ситуацию в стране.

В настоящее время молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, обвиняя ее якобы в причастности к незаконному финансированию партии «Шор» весной 2024 года. Глава автономии уже назвала это политическим преследованием.

Прошлой осенью Гуцул заявила, что глава Молдавии Майя Санду может отомстить Гагаузии за малое количество голосов на президентских выборах.

Молдавия Россия Евросоюз Русофобия Гагаузия Майя Санду
02 февраля 2025, 23:01
«Пора умереть». Маск приговорил USAID
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Американский предприниматель Илон Маск, возглавивший департамент эффективности государственного управления (DOGE), назвал агентство США по международному развитию (USAID) «преступной организацией», которой «пора умереть». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«USAID - преступная организация. Пора ей умереть», - заявил он.

Так предприниматель прокомментировал отставку двух высокопоставленных чиновников агентства, отказавшихся предоставить доступ сотрудникам DOGE к системам USAID.

До этого Маск в других публикациях в соцсети назвал агентство «злом» и «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично предложила переквалифицировать USAID в Агентство помощи самим себе, оценив новость о прекращении работы его сайта.

Во Франции же отметили, что на Украине началась паника из-за решения Вашингтона о трехмесячной приостановке финансирования от USAID.

США Преступления Илон Маск
02 февраля 2025, 19:58
Евросоюз пригрозил США жестким ответом в случае введения пошлин
РИА «Новости»
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Евросоюз после введения США пошлин на товары Канады и Мексики готов к жесткому ответу при таких же шагах против Брюсселя. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии РИА «Новости».

«Евросоюз сожалеет в связи с решением США ввести пошлины против Канады, Мексики и Китая», - сказал он.

По словам собеседника агентства, ЕС не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары. Он добавил, что в Евросоюзе выступают за укрепление отношений с США, но готовы жестко отреагировать на введение пошлин на свои товары.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо пригрозил президенту Дональду Трампу сильным ответом на введение дополнительных пошлин с 1 февраля.

Ранее президент США ввел обещанные пошлины на товары из Канады. Указ начал действовать в минувшую субботу. Тарифы на товары из Канады и Мексики составили 25%. Импортные пошлины для Китая - 10%.

Мексика США Еврокомиссия Канада Дональд Трамп Пошлины Евросоюз
02 февраля 2025, 16:25
США предупредили об угрозе из-за тарифных войн Трампа
Global Look Press
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Угрозы президента Дональда Трампа о введении пошлин и санкций могут привести к ухудшению позиций США в мире и навредить им самим. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады. По мнению Пушкова, американский президент сделал ставку на финансовые угрозы и экономический диктат, что вызовет антагонизм во всех затронутых странах. Это способно привести к ухудшению общего положения и репутации США вместо улучшения позиций.

Пушков добавил, что тарифные войны спровоцируют рост цен в самих США. Это связано с тем, что производство в Штатах также потребляет большое количество товаров из упомянутых стран.

«При этом, начав тарифные войны с Канадой, Мексикой и Китаем, что уже создаст немалые сложности для экономики США, Трамп обесценил свои угрозы ввести пошлины 100% на товары из стран БРИКС в случае разработки ими системы взаимных платежей, исключающей доллар», - добавил сенатор.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже пригрозил Трампу ответить на введение пошлин.

США Дональд Трамп
02 февраля 2025, 04:44
В Италии назвали отказ от российского газа энергетическим харакири
РИА «Новости»
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Евросоюз нуждается в российском газе, поэтому в случае заключения соглашения между Россией и США закупки возобновятся. Об этом сообщило итальянское издание Il Sussidiario.

Обозреватель Марко Заккера сравнил отказ от российского газа с европейским энергетическим харакири. Охваченный желанием осадить Россию санкциями Евросоюз сам остался с погасшей спичкой из-за тревожного дефицита энергии и дезориентации.

В Италии эта тема, по словам журналиста, табуирована. Из-за высоких цен на альтернативный газ властям пришлось вспомнить об атомной энергетике и смириться с неконкурентоспособными ценами итальянской продукции на мировом рынке. Гипотезу о возобновлении поставок после того, как президент США Дональд Трамп договорится с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении боевых действий, Заккера назвал вполне реалистичной.

«В конечном итоге Евросоюзу нужен российский газ, и Владимир Путин знает это так же хорошо, как и в Брюсселе», - заявил автор статьи.

Большой ущерб от прекращения закупок газа в России признала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Он пожаловалась на заоблачные траты европейцев на электроэнергию.

Экспорт Газ Санкции Россия Евросоюз

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