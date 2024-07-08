Главу движения «Русофилы» задержали в Болгарии

По его словам, болгарские силовики застали врасплох Девленского и его мать, когда ворвались к ним в дом в 05:30 утра. Он добавил, что потом агенты спецслужбы нагрянули в штаб Болгарской социалистической партии, где находится офис Девленского, и устроили там обыск.

«Они <…> выломали дверь и увели его. Его мать была в шоке. Я нанял адвоката, который сейчас едет из Софии в Пловдив», - рассказал Петков изданию.

На прошлой неделе сотрудники УФСБ задержали главного госинспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора. Его подозревают в получении крупной взятки.