«Главный ударный кулак морских сил». Военные корабли НАТО прибыли в Эстонию

Участники митинга оппозиции у парламента в Тбилиси стали метать петарды в строй грузинского спецназа. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

За строем спецназа выехал грузовик с водометом. Машина находится на расстоянии 10-20 метров от демонстрантов.

Оппозиционеры 30 ноября заполонили площадь перед парламентом и проезжую часть проспекта Руставели. Полиция перекрыла движение авто. Митингующие бьют по ограде у лицевой части здания и бросают за преграду петарды.

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия и назвала парламент «нелегитимным». Выборы президента Грузии назначили на 14 декабря, инаугурацию - на 29-е число. Впервые в республике главу государства будет выбирать коллегия из 300 человек.