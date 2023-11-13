«Главный сигнал». В НАТО заявили о стремлении не допустить изменения статус-кво на Тайване

Он отметил, что не видит сценария, при котором НАТО играл бы военную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Главное, чтобы Китай не предпринимал никаких односторонних шагов для изменения статус-кво Тайваня, подчеркнул ван Вил.

«Это наш главный сигнал в этом направлении», - добавил помощник генсека альянса.

Он не рассказал, как именно НАТО собирается повлиять на КНР и какие шаги предпримет в случае непредвиденной ситуации в Тайваньском проливе.

Вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг ранее заявил, что Соединенные Штаты в течение нескольких лет пытались «соблазнить» КНР на начало войны за Тайвань. Он подчеркнул, что Китай готов пойти на военные действия, если внешние силы попытаются отделить остров от КНР.