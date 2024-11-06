06 ноября 2024, 23:14

«Главный приоритет». В Литве заявили о подготовке Евросоюза к войне

Pixabay
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Евросоюз должен готовиться к военной конфронтации с Россией и к «самым непредвиденным военным сценариям». Об этом кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс заявил на слушаниях в Европарламенте.

«Оборона входит в главные приоритеты будущего состава Еврокомиссии. Я должен подготовить Евросоюз к самым непредвиденным ситуациям, это значит, к агрессии со стороны России», - сказал он.

Кубилюс пообещал повысить военные расходы и эффективность военной индустрии. Также он планирует создать «единый оборонный рынок Евросоюза», что будет означать передачу контроля над европейским военно-промышленным комплексом ЕК.

По словам будущего еврокомиссара, в ближайшие годы США «могут сосредоточиться на Китае», поэтому Евросоюзу нужно достичь большей независимости в своей обороне и в отношениях с НАТО.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что стране нужно немедленно выйти из Европейского союза, которого ждет крах.

США Россия Евросоюз НАТО
06 ноября 2024, 21:51
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис позвонила республиканцу Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

«Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти перед своей запланированной на среду речью об уступках», - сообщил агентству на условиях анонимности ее высокопоставленный помощник.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис
06 ноября 2024, 21:35
Байдена обвинили в США в поражении Харрис на выборах
РИА «Новости»
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В поражении на выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис виноват действующий президент Джо Байден. Он слишком поздно снялся с гонки, заявила тележурналистка NBC News Кристен Уэлкер.

«Вот что значит сделать что-то не вовремя. Я думаю, решение президента Байдена уйти в отставку после дебатов, если она действительно проиграет, окажется под микроскопом», - сказала она.

Уэлкер напомнила, что разговоры о потенциально открытых праймериз начались еще минувшим летом. Также речь шла о том, что эта «борьба будет проходить внутри Демократической партии».

Ранее издание Politico сообщило, что у победившего на выборах в США Дональда Трампа подготовлен список тех, кому он обещал отомстить после возвращения в Белый дом. В перечне есть Джо Байден, Камала Харрис, бывший президент Барак Обама и другие.

Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис
06 ноября 2024, 20:34
Агентство по кибербезопасности не нашло нарушений на выборах в США
РИА «Новости»
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Выборы президента в США прошли в условиях высокой безопасности и без признаков недобросовестного вмешательства. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявила глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) Джен Истерли.

Выборы президента в США прошли в условиях высокой безопасности и без признаков недобросовестного вмешательства. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявила глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) Джен Истерли.

«В последние недели граждане страны объединились, чтобы отдать свои голоса на выборах 2024 года», - отметила она.

Истерли поблагодарила местные избирательные органы и сотни тысяч американцев, работавших на участках. По ее словам, CISA гордится сотрудничеством с ними.

Кроме того, Истерли сообщила о защите инфраструктуры выборов США, поэтому избирательное сообщество максимально готово к проведению честных и свободных выборов.

Глава CISA добавила, что местные органы власти сертифицируют результаты для гарантии того, что каждый поданный голос будет учтен.

Трамп объявил себя победителем голосования еще до преодоления необходимого барьера в 270 голосов выборщиков. Он пообещал положить конец всем военным конфликтам в мире.

США Выборы президента США Выборы
06 ноября 2024, 20:32
Победившему на выборах президента США Трампу назначили дату инаугурации
РИА «Новости»
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Церемония инаугурации кандидата от Республиканской партии на пост президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года на территории Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщил сайт USA Today.

Организацией мероприятия займется специальный комитет конгресса. В день инаугурации победителя президентских выборов приведут к присяге, после которой он выступит с торжественной речью перед нацией.

Кроме того, церемония предусматривает проведение торжественного парада и специального бала.

По сложившейся традиции новый президент и вице-президент вместе с супругами приезжают в Белый дом, где их встречают покидающие свои посты лидеры государства. В 2021 году проигравший президентские выборы Трамп отказался от визита на инаугурацию действующего главы страны Джо Байдена.

Трамп в ходе прошедшего голосования на выборах президента США набрал 277 голосов выборщиков. Его соперница, кандидат от Демократической партии, действующий вице-президент Камала Харрис получила 224 голоса. Коллегия выборщиков соберется на голосование 17 декабря, в 41-й день после голосования граждан. Подсчет результатов коллегии проведет комиссия конгресса 6 января и окончательно утвердит результаты выборов.

США Дональд Трамп Выборы президента США Выборы

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