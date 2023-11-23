Главную задачу ОДКБ назвали в Белоруссии

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«Странам - членам ОДКБ для вынесения на рассмотрение Совета коллективной безопасности удалось согласовать почти все документы. Главная задача организации заключается в солидарности всех стран-участниц», - заявил глава МИД республики Владимир Макей.

В четверг, 23 ноября, в Минске пройдет сессия ОДКБ. Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии в очном формате.

Пресс-служба Кремля сообщала, что в повестке сессии стоят вопросы о совершенствовании системы коллективной безопасности в ОДКБ, взаимодействии членов объединения, а также текущие мировые и региональные проблемы.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил об отсутствии у ОДКБ амбиций играть ведущую роль в Евразии.