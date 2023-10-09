Главную ошибку разведки Израиля назвали в США
Чрезмерное увлечение разведки Израиля технологиями искусственного интеллекта стало ошибкой в ситуации с атаками боевиков ХАМАС. Об этом в материале для издания Consortium News написал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По его мнению, боевики смогли получить контроль над массивами информации, которую собирал Израиль.
«Открытие применение израильской разведкой таких возможностей, а также уход ХАМАС в тень стало причиной ситуации. Они перестали использовать компьютеры и мобильные телефоны, при этом сохранили прежний уровень коммуникаций, не вызвав никакого подозрения», - отметил Риттер.
Представители палестинского движения ХАМАС атаковали южные регионы Израиля 7 октября. В ответ на это израильские военные начали операцию в Газе.
В американском Конгрессе заподозрили, что ХАМАС получил оружие из Украины и Афганистана, призвав тщательно контролировать серийные номера вооружений.