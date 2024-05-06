Главную цель Макрона на переговорах с Си Цзиньпином раскрыли в Совфеде

«Макрон встречается с Си в Париже. Его основная амбиция - встать на уровень с главами государства „большого треугольника“ в лице США, Китая и России. При этом у Франции нет достаточной степени суверенитета и необходимого потенциала, которые позволили бы ей проводить в рамках западного альянса автономную политику», - написал он.

Политик отметил, что наблюдавшийся при генерале Шарле де Голле суверенитет Франции оказался принесен в жертву интересам НАТО и Евросоюза. Поэтому заявления Макрона о стремлении Европы к стратегической автономии уже мало кто верит.

«Отдавая лидерство другим, нельзя претендовать на лидерство. Макрону не выскочить из этого противоречия», - заключил Пушков.

В воскресенье Си Цзиньпин прибыл во Францию , где проведет рабочие переговоры с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.