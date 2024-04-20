Главнокомандующий ВМФ России прибыл в Китай

«Моисеев и российская военная делегация примут участие в 19-м Симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана», - передали в оборонном ведомстве.

Главнокомандующий ВМФ России выступит на симпозиуме, а также проведет несколько встреч с представителями Военно-морских сил КНР и других стран. В Китае Моисеев пробудет до 25 апреля. Как отметили в Минобороны, поездка российской делегации в республику - еще один шаг для укрепления и развития стран.

Взаимодействие России и Китая идет по разным направлениям. Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков встретился с коллегой из КНР Хуай Цзиньпэном. Они обсудили вопросы российско-китайского сотрудничества в сфере высшего образования.