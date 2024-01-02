Главного южнокорейского оппозиционера ранили ножом в Пусане

По информации источника, политик посетил строительную площадку нового аэропорта в городе. Во время его общения с прессой из толпы выскочил мужчина с ножом и нанес Чжэ Мену удар в область шеи.

Оппозиционеру оказали срочную медицинскую помощь на месте ЧП, а спустя 20 минут его отвезли в больницу на скорой помощи. Состояние Чжэ Мена на данный момент неизвестно. Нападавшего задержали на месте, с ним работает полиция.

Агентство Realmeter отметило, что уровень поддержки Объединенной демократической партии по состоянию на 1 января составлял примерно 43,6%, тогда как правящую фракцию «Гражданская сила» поддерживали лишь 38,1% населения, отметил RT.