18 января 2025, 14:14

Главное условие успешных переговоров Путина и Трампа назвали на Западе

РИА «Новости»
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Для успешных переговоров избранного президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина первый должен осознать, что Россия победила на Украине. Об этом на странице в социальной сети X сообщил профессор Хельсинкского университета геополитический эксперт Туомас Малинен.

По его словам, ситуация в украинском конфликте развернулась в ту сторону, что от желания самой России зависит глубина продвижения российских войск на Украине. Поэтому Западу приходится с этим фактом считаться.

«Это факт и отправная точка для мирных переговоров», - написал Малинен.

Заместитель министра иностранных дел России Юрий Ушаков заявлял, что страна пока не вступила в контакт с американской стороной для организации переговоров между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Дипломат подчеркнул, что подготовку переговоров лидеров двух стран обычно проводят на уровне администраций по закрытым каналам.

США Дональд Трамп Россия Запад Владимир Путин
18 января 2025, 14:36
Трамп объявил о выпуске мемной криптовалюты в честь победы на выборах
Global Look Press
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Избранный президент США Дональд Трамп разместил на своих аккаунтах в социальных сетях рекламу мемной криптовалюты (мемкоина) $TRUMP в честь победы на выборах. В публикациях говорится, что все сторонники политика могут перейти по ссылке, чтобы купить виртуальную монету.

В посте нового американского лидера в социальной сети Truth Social отметили, что это первый официальный мемкоин Трампа.

«Пришло время отпраздновать все, за что мы боролись, - за победу! Получите свой $TRUMP прямо сейчас», - указали в сообщении.

Ниже приведена ссылка на сайт, где пользователям предложили купить виртуальную монету с оплатой по карте или при помощи других криптовалют.

В выходных данных страницы говорится, что мемкоин предназначен для выражения поддержки и взаимодействия с идеалами и убеждениями, которые заключаются в символе $TRUMP, и не рассматривается в качестве инвестиции.

Пока неизвестно, сам Трамп разместил это сообщение или нет. Но эта публикация появилась во всех социальных сетях американского лидера, которые он ведет.

В отличие от ценных криптовалют Bitcoin или Ethereum, мемные монеты редко имеют большую ценность. Их курс могут искусственно раскрутить при помощи социальных сетей, но с такой же скоростью цены на мемкоины падают, и владельцы теряют свои деньги.

Новый президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании пообещал смягчить регулирование криптовалют. Он объявил о создании специального президентского совета по цифровым деньгам , который возглавит бывший игрок в американский футбол Роберт Хайнс.

США Криптовалюты Дональд Трамп
18 января 2025, 13:13
Оспа обезьян добралась до Азербайджана
РИА «Новости»
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В Азербайджане выявили первый случай случая заражения оспой обезьян. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

По данным ведомства, заболевание зафиксировали у 22-летнего местного жителя, вернувшегося из туристической поездки в одну из зарубежных стран, где он находился с 2 по 11 января. О какой именно стране идет речь, не уточняется.

Спустя несколько дней после возвращения мужчина обратился в одну из клиник в Баку. У него появились высыпания в области половых органов, повысилась температура тела, начались мышечные боли и увеличились лимфатические узлы.

Врач выяснили, что азербайджанец контактировал с человеком с сыпью во время поездки в другую страну. Результат ПЦР-теста на вирус оспы обезьян дал положительный ответ, мужчину госпитализировали.

У контактировавших с заболевшим членов семьи симптомы не проявились, их обеспечили медикаментами и назначили профилактическое лечение.

В начале января первый случай заражения штаммом оспы обезьян выявили во Франции.

Оспа обезьян Азербайджан
18 января 2025, 12:09
Лукашенко помиловал больше 20 раскаявшихся экстремистов
РИА «Новости»
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Александр Лукашенко принял решение о помиловании 23 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Указ президента Белоруссии оказался в распоряжении у Telegram-канала «Пул Первого».

Все осужденные написали прошения, признали свою вину и раскаялись. Помилованными стали 20 мужчин и три женщины, из них 13 человек старше 50 лет, 14 страдают от хронических болезней, у 12 есть дети, один является многодетным отцом.

Источники канала подчеркнули, что решение приняли из принципов гуманизма. Осужденным дали шанс вернуться к нормальной жизни, за их поведением будут следить сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Лукашенко высказался о диктатуре в Белоруссии. Президент республики отметил, что она значительно лучше, чем «демократия» на Украине.

Белоруссия Преступления Александр Лукашенко
18 января 2025, 10:48
Трамп подвел американцев решением перенести место инаугурации
Global Look Press
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Решение избранного президента США Дональда Трампа перенести место инаугурации с уличного пространства в помещение вызвало недоумение у множества американцев. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Конгрессмены приняли сотни звонков от обеспокоенных избирателей, которые получили билеты на церемонию. Граждане обескуражены, поскольку некоторые из них также приобрели авиабилеты, желая прилететь из других городов.

Стадион Capital One Arena, где можно будет на экранах наблюдать за процессом инаугурации и куда президент приедет после церемонии, вместит только 20 тысяч человек. Еще 220 тысяч билетов использовать не получится.

Церемонию впервые за 40 лет перенесли в ротонду Капитолия. Трамп принял такое решение из-за надвигающихся холодов - в понедельник, 20 января, в Вашингтоне ожидается от -2 до -6 градусов.

США Вашингтон Дональд Трамп

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