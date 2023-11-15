Глава ЮНИСЕФ пострадала в аварии по пути в сектор Газа

Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел попала в ДТП по дороге из Египта в сектор Газа. Об этом сообщило агентство Reuters , сославшись на представителя организации Куртиса Купера.

В публикации отметили, что авария случилась 14 ноября. В ходе ДТП глава детского фонда получила повреждения, но все равно продолжила поездку в Газу. Врачи осмотрели женщину и назначили лечение. В итоге она отложила визит в Израиль, где должна была встретиться с родителями детей, оказавшихся в заложниках.

«Мы полагаем, что по пути к [контрольно-пропускному пункту] „Рафах“ машина угодила в большую выбоину или пыталась ее избежать, из-за чего транспортное средство съехало в глубокий кювет и перевернулось на бок», - сообщил представитель фонда.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС пустило тысячи ракет в сторону еврейского государства. Израильские военные начали в ответ обстреливать сектор Газа и запустили боевую операцию «Железные мечи». С момента эскалации в Газе погибли около 11,5 тысячи человек , 4,5 тысячи из которых - дети.