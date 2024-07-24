24 июля 2024, 17:52

Глава WADA пригрозил США и USADA изоляцией

Pxhere
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США пригрозили изоляцией в сфере спорта. С серьезными последствиями страна столкнется, если не перестанет развивать конфликт из-за допинг-дела китайских пловцов, заявил глава WADA Витольд Банька.

«Если США при поддержке USADA продолжат угрожать гармонизации, то они изолируют себя от международной спортивной арены», - процитировало президента агентства РИА «Новости».

Банька напомнил, что Международная федерация плавания не нашла никаких свидетельств сокрытия допинга. Но USADA сообщило, что это расследование открыто, потому что WADA нельзя доверять.

«И это не только предательство WADA, но и демонстрация того, как USADA интерпретирует законы», - отметил Банька.

Глава Всемирного антидопингового агентства назвал подобные действия неприемлемыми.

Соединенные Штаты уже предупреждали о потере турниров из-за дела китайских пловцов. Международные спортивные федерации могут усомниться в безопасности проведения турниров в США. Представителей антидопингового сообщества страны уличили в лицемерии.

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Юрисконсульт WADA Росс Венцель объяснил, что китайских спортсменов не дисквалифицировали , потому что концентрация вещества при анализе была ниже, чем у российской фигуристки Камилы Валиевой.

США Спортсмены Допинг Законы WADA
24 июля 2024, 17:08
Два польских школьника «раздели» одноклассницу при помощи нейросети
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В Польше два школьника сделали откровенное видео с участием одноклассницы при помощи искусственного интеллекта. Против подростков возбудили уголовное дело, сообщила местная газета The Warsaw.

Ученики средней школы в Быдгоще «раздели» учащуюся с ними девочку: добавили ее лицо к телу девушки, которая занималась сексом.

О ЧП в полицию сообщил директор учебного заведения. По информации журналистов, игры с нейросетями обернулись для молодых людей уголовным преследованием. На низ завели дело по статье о преступлениях, связанных с распространением детской порнографии.

Если вину школьников докажут, им грозит штраф, ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

Подростков в ближайшее время вызовут в суд. Правоохранители также выяснят, употребляли ли учащиеся алкоголь, наркотики и проверят их на пристрастие к курению.

Ранее в Подольске задержали треш-блогера с псевдонимом Хилми Форкс по обвинению в распространении порнографии.

Искусственный интеллект Школьники Польша
24 июля 2024, 15:41
«Мы еще даем шанс». В Израиле заявили о готовности к войне с Ливаном
Unsplash
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Израиль готов к военному противостоянию с Ливаном, но дает шанс, чтобы решить вопрос путем переговоров. Об этом сообщила посол в России Симона Гальперин, ее процитировал ТАСС.

Она сравнила ситуацию в отношениях с Ливаном с футбольным матчем, в котором финальный свисток будет означать начало боевых действий.

«Игра в футбол идет 90 минут, думаю, мы на 85-й минуте», - заявила посол.

Гальперин отметила, что Израиль абсолютно готов к полномасштабному военному конфликту на севере, но еще дает шанс дипломатии.

Ранее издание Forbes опубликовало статью , в которой говорится, что на Ближнем Востоке неизбежно вспыхнет большая война с возможным участием России и США.

МИД Ливана в начале июля передал Израилю послание , в котором заявил, что не заинтересован в боевых действиях и хочет мира.

Израиль Войны Ливан
24 июля 2024, 15:40
Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео
Global Look Press
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Очевидец снял на камеру падение пассажирского самолета авиакомпании Saurya Airlines в Катманду. Видео опубликовала газета Daily Mail.

На кадрах видно, как лайнер неподалеку от аэропорта Трибхуван взрывается и терпит крушение после взлета. Место авиакатастрофы охватывают клубы черного дыма.

Лайнер направлялся из столицы Непала в город Покхара, на борту находились 19 членов экипажа, сообщил RT. Пресс-секретарь аэропорта Субаш Джа заявил, что, в авиакатастрофе выжил только один человек - 37-летний капитан самолета. Его поместили в больницу.

Авиакомпания Saurya Airlines обнародовала список погибших.

Жертвами крушения стали только сотрудники перевозчика, пассажиров на борту лайнера не было. По словам очевидцев, самолет взлетел с южного конца полосы, а затем неожиданно перевернулся и загорелся.

Ранее в Подмосковье упал лайнер Sukhoi Superjet 100 , разбились три члена экипажа. Перед крушением пилоты увели лайнер подальше от жилых кварталов.

Видео Самолеты Падение самолета в Непале
24 июля 2024, 15:26
Грузинский премьер призвал исправить «пошедшие не так» отношения с США
РИА «Новости»
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Двусторонние отношения с США необходимо перезапустить. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, сообщил сайт Interpressnews.

Он подчеркнул, что «перезагрузка» будет отвечать интересам обеих стран.

«Мы хотим предложить нашим американским партнерам другую повестку дня, которая означает перезагрузку», - процитировал RT Кобахидзе.

Премьер добавил, что за последние несколько лет в американо-грузинских отношениях многое «пошло не так». Он также раскритиковал высказывание конгрессмена от республиканской партии Томаса Кина, который назвал курс «Грузинской мечты» «диктатурой, не свойственной близким партнерам США».

Премьер выразил надежду, что Белый дом предпримет шаги, необходимые для налаживания отношений с Грузией.

Ранее Кобахидзе высказал мнение, что покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили могли организовать те же люди, что устроили нападение на экс-лидера США Дональда Трампа. Он отметил, что у этих событий «общий почерк».

Грузия США Дипломатия Белый дом в США

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