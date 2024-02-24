Глава ВТБ Костин назвал беспочвенными обвинения США в обходе санкций

Костин заявил, что никогда не нарушал законы, включая американские, санкции не обходил.

Он также призвал партнеров не искать пути обхода ограничений и создавать другой мир, в котором не будет места для давления политической элиты и военного лобби США.

До этого Министерство финансов США выдвинуло Костину обвинение в «отмывании денег и нарушении санкций». США взяли под арест двух помощников банкира за возможное содействие в обходе санкций.

Накануне Минфин США расширил список антироссийских санкций , включив в него несколько банков. В частности, ограничения затронули ПАО «СПБ Банк», Банк Авангард, РостФинанс Банк, Модульбанк и другие кредитные организации.