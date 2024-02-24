24 февраля 2024, 10:55

Глава ВТБ Костин назвал беспочвенными обвинения США в обходе санкций

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Председатель правления ВТБ Андрей Костин отверг выдвинутые в отношении него в США обвинения, связанные с обходом санкций. Он счел такие утверждения беспочвенными, сообщило РИА «Новости».

Костин заявил, что никогда не нарушал законы, включая американские, санкции не обходил.

Он также призвал партнеров не искать пути обхода ограничений и создавать другой мир, в котором не будет места для давления политической элиты и военного лобби США.

До этого Министерство финансов США выдвинуло Костину обвинение в «отмывании денег и нарушении санкций». США взяли под арест двух помощников банкира за возможное содействие в обходе санкций.

Накануне Минфин США расширил список антироссийских санкций , включив в него несколько банков. В частности, ограничения затронули ПАО «СПБ Банк», Банк Авангард, РостФинанс Банк, Модульбанк и другие кредитные организации.

США Банки Санкции Россия
24 февраля 2024, 08:27
Аргентинская провинция выдвинула руководству страны ультиматум
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Аргентинская провинция Чубут может прекратить поставлять нефть и газ федеральному правительству, если региону не направят полагающиеся ему доходы от налогов. Об этом заявил губернатор Игнасио Торрес в соцсети X.

Он отметил, что провинции являются неотъемлемой частью государства и заслуживают уважения. Торрес назвал шантажом действия президента Хавьера Милея и призвал вернуть региону положенные ему средства.

«Никто не может подчинять их или шантажировать сокращением выделения государственных средств, которые им принадлежат по праву», - подчеркнул губернатор.

О напомнил, что в феврале власти «незаконно удержали» 13,5 миллиона долларов, которые составляли более трети месячной доли налоговых сборов для региона.

«Если они не будут соблюдать конституцию и не передадут средства жителям Чубута, то Чубут не будет поставлять свою нефть и свой газ», - выдвинул ультиматум глава провинции.

Ранее аргентинский президент объявил о проведении 300 «шоковых» реформ. Он пообещал «встряхнуть» экономику страны, чтобы улучшить ее положение в долгосрочной перспективе.

Аргентина Газ Доходы Налоги Нефть Экономика
24 февраля 2024, 08:05
США признали крах попыток изолировать Россию
РИА «Новости»
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Соединенным Штатам не удалось изолировать Россию, она смогла противостоять давлению Запада. Об этом написала газета The New York Times.

Авторы материала отметили, что РФ оказалась «не в такой изоляции, как надеялись американские чиновники». США хотели наказать страну «экономической болью и политическим изгнанием», но в результате российское влияние в некоторых странах только выросло. Это касается территорий Азии, Африки и Южной Америки. Кроме того, Китай, Индия и Бразилия в рекордных количествах закупают у России нефть. РФ даже сохранила дипломатические связи с некоторыми близкими партнерами США.

«Присущая России сила, основанная на огромных запасах нефти и природного газа, обеспечила финансовую и политическую устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада», - подытожили журналисты.

С конца 2023 года риторика западной прессы об Украине и России изменилась. Европейские СМИ стали разрушать собственный миф об изоляции РФ.

США Санкции Россия
24 февраля 2024, 05:30
«Что, черт возьми?». Норвежская журналистка опешила из-за новости о России
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Экономический обозреватель норвежского телерадиовещателя NRK Сесилия Лангам Беккер удивилась стойкости экономики России на фоне ограничений Запада. Ее слова передало РИА «Новости».

Она отметила, что санкции западных стран ввели для подрыва российской экономики, однако через два года рестрикций страна находится «на удивление в хорошей форме».

«Рост российской экономики, например, намного выше, чем норвежской», - заявила она.

Беккер отметила, что в этом году показатель российской экономики вырос на 3,6%, а в Норвегии - на 0,7%. Остается «мало надежды» на то, что обстановка в экономической сфере помешает российской стороне проводить специальную военную операцию, считает журналистка.

«Что, черт возьми, происходит?» - задалась вопросом женщина.

Ранее официальный представитель Международного валютного фонда МВФ Джули Козак заявила, что Россия показала темпы экономического роста, которые удивили Запад. По ее словам, это случилось несмотря на введения санкций со стороны недружественных государств.

Женщины Санкции Россия Запад Экономика
24 февраля 2024, 04:37
«Не так просто». США признали проблемы с конфискацией российских активов
Unsplash
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Планы США конфисковать замороженные российские активы за рубежом наткнулись на непредвиденные сложности. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Планы США конфисковать замороженные российские активы за рубежом наткнулись на непредвиденные сложности. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, это сложный вопрос.

«Это не так просто, как может показаться. У меня нет никаких новых объявлений», - подчеркнула представитель американской администрации.

Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак сообщила, что конфискация странами Запада замороженных активов России может обернуться большими проблемами для всей международной валютной системы.

Она напомнила, что после изъятия российских активов могут последовать судебные разбирательства и различные меры реагирования.

США Белый дом в США Россия Запад

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