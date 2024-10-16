16 октября 2024, 07:33

Глава Всемирного банка оценил нанесенный Палестине ущерб в ходе боевых действий

Global Look Press
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Ущерб, который получила Палестина во время боевых действий, составляет около 14-20 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга в интервью агентству Reuters.

«Экономический ущерб от этой войны во многом зависит от того, как сильно она распространится. Если она не распространится, то, скорее всего, нанесет меньший ущерб мировой экономической системе», - сказал он.

Банга напомнил, что Газа и Палестина вносят сравнительно малый вклад в мировую экономику. При этом если конфликт еще больше распространится в регионе, то это будет совершенно иной проблемой, заметил он. Если эскалация приведет к более масштабному конфликту, военные действия будут проходить в тех местах, которые «вносят больший вклад в мировую экономику», добавил Банга.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить убийства палестинцев американским оружием. Он напомнил, что ситуация обернулась «беспрецедентной гуманитарной катастрофой».

Банки Всемирный банк Палестина
16 октября 2024, 06:59
Стало известно, когда между Россией и Белоруссией могут отменить роуминг
Unsplash
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Специалисты могут завершить работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией до конца года. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По его словам, проделанная работа уже имеет серьезный результат.

«Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ - до конца года», - подчеркнул он.

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко уже на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства могут запустить проект по отмене роуминга.

По словам замглавы российского МИД Михаила Галузина , такая мера поможет развитию туризма и налаживанию контактов между населением.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин Союзное государство
16 октября 2024, 03:21
США задействовали в учениях российский вертолет
РИА «Новости»
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Вертолет Ми-17 российского производства задействовали в учениях американских военных, рассказали РИА «Новости» представители командования специальных операций армии страны. Там добавили, что не могут сообщить о мероприятии больше подробностей.

«Речь идет просто об учениях. В связи с интересами безопасности мы не можем раскрыть их суть», - отметили собеседники агентства.

В Европе начались учения НАТО Steadfast Noon. По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, эти мероприятия нарушают договоренности в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Эксперт добавил, что натовские военные будут отрабатывать возможные удары по России.

США Вертолеты Военные учения Россия
16 октября 2024, 02:21
Тело пропавшей россиянки обнаружили в Турции
Global Look Press
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Тело пропавшей неделю назад россиянки Маргариты Караджа обнаружили на севере Турции в провинции Орду. Власти начали расследование, сообщила местная газета Orducu.

Издание указало, что тревогу забили родственники 57-летней россиянки, когда она не вернулась домой в районе Алтынорду. Полиция начала масштабные поиски пропавшей женщины.

«Во вторник в 15:00 было обнаружено тело Маргариты в районе Бозтепе в ореховой роще», - уточнили журналисты.

Тело женщины направили на экспертизу, полиция начала расследование происшествия.

В Индонезии поиски россиянки Александры Мордовиной не увенчались успехом. Женщину искали два месяца. Родственники хотят признать ее пропавшей без вести.

Турция Женщины Полиция
16 октября 2024, 00:15
Мигранты в Британии истязали дочь утюгом, кусали ее и ломали кости из-за плохого поведения
Pxhere
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В Великобритании выходцы из Пакистана долгое время истязали собственную 10-летнюю дочь, она скончалась. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Девочка получила 11 переломов и ожог на ягодице от утюга, который с силой приложили к коже. Рану не обрабатывали должным образом. Также у ребенка обнаружили пять следов от зубов на левой руке. Предполагается, что девочку приковывали к батарее. Спасти ребенка не удалось.

Родители признались, что избивали дочь из-за «плохого поведения». Что именно они под этим подразумевали, супруги не уточнили. Сейчас родственники девочки пытаются переложить вину друг на друга.

В сентябре в Иркутске перед судом предстала местная жительница, которая истязала свою дочь. Она жестоко избивала девочку сковородой и совком, прижигала ей руки о печь и закрывала в холодном подполье.

Великобритания Дети Мигранты Преступления

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