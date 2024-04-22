22 апреля 2024, 22:50

Глава военной разведки Израиля Халива ушел в отставку

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Глава израильского разведывательного управления Аарон Халива подал в отставку из-за событий 7 октября 2023 года. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Генерал-майор объяснил свое решение провалом работы военной разведки, допустившей атаку на Израиль вооруженных сторонников ХАМАС 7 октября. Это привело к обострению ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Официально Халива покинет своей пост после того, как назначат преемника. Начальник Генштаба поблагодарил его за 38 лет службы в израильской армии, отметив большой вклад в обеспечение безопасности страны.

По данным ЦАХАЛ, с начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли минимум 600 израильских военных. Число военных, погибших с начала наземной операции достигло 256.

Ранее президент США Джо Байден обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с требованием прекратить обстрелы сектора Газа.

Израиль Военные Конфликт Израиля и Палестины
23 апреля 2024, 00:10
В Польше обвинили Россию в размещении ЯО в Калининграде
РИА «Новости»
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области, но не привел доказательств. Об этом написало РИА «Новости».

«Российские власти проводят враждебную агрессивную политику, которая на протяжении многих лет состоит в нарушении всех международных соглашений, милитаризации Калининградской области, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками», - заявил Дуда.

Ранее Дуда заявил, что Польша готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в этом случае Россия предпримет ответные меры для обеспечения собственной безопасности.

В МИД РФ добавили, что в случае размещения в Польши ядерного оружия США, эти объекты станут целями для поражения при возможном столкновении России с НАТО.

Ядерное оружие США Россия Оружие НАТО Польша
22 апреля 2024, 23:03
«Отвечает реалиям». В Кремле объяснили вывод миротворцев РФ из Карабаха
РИА «Новости»
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Вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха стал ответом на новые реалии, сложившиеся в регионе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал «Первому каналу».

«Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после признания Арменией границ Азербайджана по состоянию на 1991 год», - сказал он По этой причине никаких функций для миротворцев здесь больше не осталось.

По словам представителя Кремля, «сейчас речь идет о новой жизни, есть территория Азербайджана и есть продолжающиеся переговоры между двумя странами по делимитации границы».

При этом Песков отметил, что сейчас продолжается работа между двумя сторонами по мирному договору, где тоже еще остались несогласованные статьи.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники покинут Тавушскую область, расположенную рядом с Азербайджаном.

Армения Кремль Дмитрий Песков Нагорный Карабах Азербайджан
22 апреля 2024, 21:56
Два питбуля загрызли малыша на юге Италии
РИА «Новости»
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Два питбуля загрызли 15-месячного ребенка в городе Эболи на юге Италии. Мать мальчика также получила тяжелые ранения, сообщило Daily Mail.

«Огромная трагедия произошла сегодня утром в Камполонго. Нападение двух питбулей унесло жизнь 15-месячного малыша на глазах его матери, которая также была ранена», - отметили в материале По словам мэра города Эболи, ветеринарная служба забрала собак из дома владельцев, чтобы подвергнуть их эвтаназии.

По данным издания, собаки принадлежали подруге матери погибшего ребенка. Животные оказались на свободе и выбежали во двор небольшого дома в тот момент, когда ребенок выходил на прогулку со своим дядей. Взрослые попытались спасти малыша, но безуспешно. Он погиб на месте.

Стая бездомных собак напала на ребенка, который гулял рядом с гаражами в Оренбурге. От полученных ран мальчик скончался.

Италия Дети Собаки Животные
22 апреля 2024, 19:33
Антироссийские санкции назвали наказанием для Европы
РИА «Новости»
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Темпы роста экономики России продолжат расти и выйдут на очередные крупные показатели по итогам года. При этом в Евросоюзе, который ввел против страны несколько пакетов санкций, ситуация оказалась намного хуже. Об этом на своей странице в социальной сети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он подчеркнул, что, если сравнивать показатели экономического роста России и Франции, разница составит пять раз не в пользу его родной страны.

«Поздравляю национального чемпиона Брюно Ле Мэра (министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции - прим. ред.), который пообещал поставить российскую экономику на колени», - написал политик.

Он добавил, что еще один «титул» заслуженно получила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с чьего одобрения появились 13 санкционных пакетов против России и сейчас готовится еще один.

«Давайте прекратим эти идиотские санкции, которые наказывают нас самих, и побыстрее возобновим диалог», - призвал лидеров ЕС Филиппо.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем объявил, что в новый санкционный пакет Евросоюза включат отказ от закупок сжиженного природного газа из России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что новые ограничения приведут к негативным последствиям для стран Европы.

Европа Санкции Россия Евросоюз Франция

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