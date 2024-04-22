Глава военной разведки Израиля Халива ушел в отставку

Генерал-майор объяснил свое решение провалом работы военной разведки, допустившей атаку на Израиль вооруженных сторонников ХАМАС 7 октября. Это привело к обострению ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Официально Халива покинет своей пост после того, как назначат преемника. Начальник Генштаба поблагодарил его за 38 лет службы в израильской армии, отметив большой вклад в обеспечение безопасности страны.

По данным ЦАХАЛ, с начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли минимум 600 израильских военных. Число военных, погибших с начала наземной операции достигло 256.

Ранее президент США Джо Байден обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с требованием прекратить обстрелы сектора Газа.