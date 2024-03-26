«НАТО - это фашисты XXI века», - сказал он.

Баятович пояснил, что сейчас в Европе отказываются от всего русского. Он также указал на родственные связи представителей руководства Германии, у которых «бабушки и дедушки были офицерами СС».

Глава «Србиягаза» напомнил, что после распада Югославии Черногория вступила в НАТО. В блоке не хотели, чтобы преемницы Югославии были сильными странами, подытожил он.

Ранее сын генерала Ратко Младича заявил, что целью НАТО всегда было расширение на Восток. В блоке хотели подобраться поближе к российской границе.