Глава Секретной службы США подала в отставку

Накануне Читл признала провал спецслужб , допустивших покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако в тот момент отказалась уходить в отставку, назвав себя самой квалифицированной кандидатурой для этой должности.

Ранее она сообщала, что Секретная служба работает со всеми федеральными и местными ведомствами, чтобы помочь в расследовании произошедшего.

Официальный представитель структуры Энтони Гульельми сообщил , что Секретная служба не раз отклоняла запросы на усиление охраны Трампа, поступавшие от его представителей.

Покушение на кандидата в президенты США произошло 13 июля во время выступления на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Трампу задело правое ухо. Стрелявшего Томаса Мэтью Крукса ликвидировали на месте.