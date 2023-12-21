21 декабря 2023, 16:19

Глава СБУ пригрозил ударами «иглой в сердце» по России

Global Look Press
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Служба безопасности Украины планирует в 2024 году усилить разведывательные операции и проводить диверсионные удары в глубине российской территории. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в интервью американскому изданию Politico.

«Мы не можем раскрывать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Мы готовим сюрпризы», - подчеркнул руководитель украинской спецслужбы.

Малюк намекнул, что приоритетами для Украины станут Крым, Черное море и новые регионы России. В СБУ намереваются проводить операции на российских военных объектах. По словам Малюка, спецслужба наносит точечные удары «иглой прямо в сердце».

В Федеральной службе безопасности ранее сообщили, что за 2023 год сотрудники ведомства пресекли 14 диверсий и терактов , готовившихся сотрудниками украинских спецслужб на территории Крыма. Российские спецслужбы успешно противостоят диверсантам, отметили в ФСБ.

СБУ Россия Украина
21 декабря 2023, 15:36
Рада одобрила легализацию марихуаны в медицинских целях
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Верховная рада Украины одобрила во втором чтении закон о легализации использования марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса поддержали 238 нардепов. За проголосовали представители партий «Слуга народа», «Голос», «Платформа за жизнь и мир», «Восстановление Украины» и «За будущее».

«Нули только от „Европейской солидарности“ и „Батькивщины“. Все остальные дали голоса», - отметил Железняк.

По словам народного депутата, когда новые правила начнут действовать, препараты на основе медицинского каннабиса можно будет приобрести только по электронному рецепту. Его будут выписывать врачи, ориентируясь на состояние пациента. Закон вступает в силу через шесть месяцев после опубликования.

Одним из инициаторов легализации марихуаны в 2021 году стала вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она сообщила, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытых помещениях и со штрих-кодом на каждом кусте.

Наркотики Верховная рада Украина
21 декабря 2023, 15:35
Путин призвал США и Европу «не валять дурака»
РИА «Новости»
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США и Европе следует прекратить «валять дурака», Россия не намерена от них закрываться. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент Владимир Путин.

«США и Европе стоит заканчивать валять дурака и ждать, пока мы рухнем», - сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия не собирается от кого-то изолироваться «Мы не закрываемся от европейских стран, США или Канады, от всей Северной Америки», - добавил президент.

Ранее Путин отметил, что отечественная экономика завершила период адаптации к новым внешним условиям. По его словам, российские компании сохранили цикл работы, заменили иностранные материалы на отечественные и укрепили логистические цепочки, а также создали множество новых рабочих мест.

Кроме того, президент обратил внимание на снижение уровня бедности в России, но призвал сделать все необходимое, чтобы свести его к нулю полностью.

США Международные отношения Европа Владимир Путин
21 декабря 2023, 13:31
Мавр сделал свое дело. Армении предрекли исчезновение из-за борьбы США с Россией
РИА «Новости»
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После того как Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана, Запад в лице США может попытаться отстранить Никола Пашиняна от власти. А потом страну решат превратить в очередную АнтиРоссию и разорвать давние связи государств друг с другом. На это указал автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

Арцах не был для вас отягощением. Он, на самом деле, был идеей, которая долгие годы хранила и поддерживала армянскую государственность.

Арцах бы чем-то, что могло объединить всех армян, и именно поэтому с ним и надо было расправиться. Что и было главной задачей Пашиняна.

Один пример уже есть. Неужели вам его недостаточно? И именно из-за того, что Арцах был тем, что хоть как-то скреплял Армению, Запад не то, что вам никак не помог, когда происходила катастрофа, но наблюдал за ней со спокойствием и довольствием. Потому что его план работал. Ровно так, как и задумывалось.

А что ждет Армению в обозримом будущем? Может быть, с катастрофой Арцаха все наконец устаканится, и страна начнет жить нормальной жизнью? В конце концов, для целого поколения армян, воспитанного с помощью структур Джорджа Сороса, Арцах был неким чемоданом без ручки, отягощением, мешающим нормальной жизни. Это и блокада, и проблемы с экономикой, да и вообще все беды нынешней Армении.

Никол Пашинян пообещал все эти проблемы решить, и очень многие армяне ему охотно поверили. И ведь не обманул - проблему Арцаха он решил. Теперь у Армении нет этого отягощения, нет этих вериг, теперь все должно начать развиваться, страна, освободившись от непосильного бремени, непременно должна начать богатеть под руководством мудрого Никола Пашиняна. Да? Главное для них - оторвать Армению от России, чего бы это ни стоило. И они не остановятся ни перед чем. Все эти господа очень плотно связаны с различными американскими фондами и организациями и руководствуются отнюдь не заботой об армянском народе, а тем, что прикажут в посольстве США, из которого сейчас фактически и руководят страной.

Далее - его прямая речь.

Кто знает, может, уже в ближайшем будущем его скинут те, кого он считает своими соратниками? Может быть, тот же секретарь Совбеза Армении Григорян, который потихоньку сливает секреты ОДКБ американцам? А сам Пашинян окажется где-нибудь в Калифорнии, с приличным состоянием и на непыльной работе, вроде преподавания в каком-нибудь вузе. Все может случиться, если игрой руководят американцы.

США Армения Запад Украина Обострение в Нагорном Карабахе Нагорный Карабах
21 декабря 2023, 13:25
Выдавят из АТР? Почему Тайвань для США важнее Украины
Global Look Press
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Лидер КНР Си Цзиньпин заявил американскому коллеге Джо Байдену, что Китай собирается воссоединить Тайвань с материковой частью страны. Политолог Данила Гуреев в комментарии «360» отметил, что мирным путем разрешить этот конфликт не получится — слишком многое поставлено на карту.

Тайвань является для США точкой сдерживания Китая, поэтому в Белом доме и поддерживают с ним отношения, заметил Гуреев. Если остров станет частью КНР, то страна закрепится в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и будет политически, экономически сильнее, а это противоречит интересам США.

«В общемировом контексте конфликт вокруг Тайваня имеет приоритетное значение, в отличие от украинского конфликта. А все потому, что от проигрыша в украинском конфликте США особо ничего не теряют. Да, Россия станет сильнее в Восточной Европе, но американцы уже проходили это во времена СССР», - добавил Гуреев.

Потеря Тайваня чревата для США огромными издержками. Слова Си Цзиньпина, высказанные Байдену, только подчеркнули стремление Китая к реализации своих интересов. Однако действия США показывают, что американцы хотят помешать этому.

«Мирным путем урегулировать конфликт не получится. Но он пока не перешел из холодной фазы в горячую », - заметил эксперт.

В прошлом столетии в Китае действовали две политические силы - коммунистическая и либеральная, напомнил Гуреев. Первая закрепилась на континенте, вторая - на острове. По словам политолога, КНР и Тайвань по-разному видят свое будущее, поддерживают союзнические отношения с разными странами.

«Основная позиция Китая заключается в объединении с Тайванем, формировании единого государства. Тайвань, напротив, добивается суверенитета, сохранения статуса-кво. Именно поэтому Тайбэй для США - геополитический союзник в регионе», - отметил он.

По мнению Гуреева, очень маловероятно, что Китай признает независимость Тайваня. А США в свою очередь сделают все, чтобы удержаться в Тихоокеанском регионе..

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил американскому коллеге Джо Байдену, что Китай собирается воссоединить Тайвань с материковой частью страны. Политолог Данила Гуреев в комментарии «360» отметил, что мирным путем разрешить этот конфликт не получится - слишком многое поставлено на карту.

США Китай Си Цзиньпин Тайвань

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