Глава СБУ намекнул на причастность ведомства к убийствам Татарского и Кивы

«Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали», - сказал Малюк.

По словам главы СБУ, в бюсте, начиненном взрывчаткой, с помощью которого убили Владлена Татарского , было «400 грамм термобара», генпрокурора ЛНР Сергея Горенко убили при помощи «800 граммов пластида», а Олега Киву застрелили из нарезного пистолета калибром 9 на 19 миллиметров.

Высказался он и о покушении на российского писателя Захара Прилепина. По его словам, преступление готовили с использованием противотанковой мины.

О том, что СБУ причастна к убийствам Кивы, Татарского и других политиков и общественных деятелей, в начале февраля сообщало украинское агентство «Укринформ» со ссылкой на источник в ведомстве.