27 января 2024, 07:29

Глава Россельхознадзора рассказал, возобновятся ли поставки морепродуктов из Японии

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Япония не смогла предоставить России методики расчета содержания трития в морепродуктах. Об этом «Российской газете» заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Японская сторона прекратила с нами общаться по этому вопросу», - указал он.

Данкверт добавил, что Россия не планирует возобновлять поставки рыбы и морепродуктов, пока Япония не предоставит необходимые документы. Японская сторона не отправляла свой ответ по этому вопросу, указал глава Россельхоза.

«Но ответа не получили. А без этого открывать заново поставки мы не станем», - заключил он.

Ранее японские власти решили сбросить воду с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Китай прекратил ввоз японских морепродуктов из-за связанных с радиацией опасений. По мнению эколога Ильи Рыбальченко, сброс радиоактивной воды может негативно повлиять на экологию Дальнего Востока.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия не увидела прозрачности процесса при сбросе воды с «Фукусимы-1».

Япония Россия Сергей Данкверт Экономика
27 января 2024, 09:11
«Хезболла» ударила по девяти позициям ЦАХАЛ
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Боевики ливанского движения «Хезболла» атаковали девять позиций израильской армии. Об этом сообщил Telegram-канал военно-информационной службы формирования.

Шиитское движение ударило по ЦАХАЛ ракетами Falaq-1 класса «земля-земля». Обстрелам подверглись военные объекты в окрестностях израильских поселений Маале-Голани и Маргалиот.

«Бойцы <…> провели несколько операций против позиций и дислокаций израильской вражеской армии на ливанско-палестинской границе», - указали в сводке.

По информации «Хезболлы», израильские войска понесли потери. В ответ на ракетную атаку армия Израиля ударила с помощью истребителей по огневым точкам ливанских боевиков.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по двум террористическим объектам, где действовали террористы „Хезболлы“», - заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Ранее глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа. По его словам, если в вооруженное противостояние вступит ливанская сторона, это не покажется израильскому руководству «пикником».

Израиль Истребители Военные Армия Конфликт Израиля и Палестины
27 января 2024, 09:10
Суд ООН обязал Израиль за месяц наказать виновных в геноциде палестинцев
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Международная юстиция две недели рассматривала дело об обвинении израильской стороны в геноциде палестинцев. В итоге Международный суд ООН обязал Тель-Авив принять все возможные меры, чтобы предотвратить все действия, попадающие под конвенцию о геноциде в Газе, сообщило РИА «Новости».

В суде призвали к срочному освобождению заложников, а также признали право палестинцев в секторе Газа на защиту от геноцида и самооборону.

Агентство уточнило, что суд ООН удовлетворил почти все требования ЮАР, кроме немедленного прекращения боев и отведения войск.

«И отсутствие этого пункта уже выставляют чуть ли не как победу Израиля, хотя в реальности начало процесса над страной, обвиняемой в геноциде, само по себе является огромным моральным поражением этого государства», - пояснили авторы статьи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал обвинение в геноциде Тель-Авива ложным и возмутительным. Он уверен, что «порядочные люди должны его отвергнуть».

Нетаньяху добавил, что никто не в силах остановить их от войны до полной ликвидации ХАМАС.

Международный суд ООН обязал Израиль принять срочные меры, направленные на обеспечение гуманитарной помощи сектору Газа. Иск против Израиля подала Южно-Африканская Республика, которая потребовала прекратить военные действия в Газе.

Суд ООН Конфликт Израиля и Палестины
27 января 2024, 08:53
Власти Техаса вывезли в другие штаты свыше 100 тысяч нелегальных мигрантов
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Власти Техаса за последние годы отправили в другие американские штаты более 102 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в офисе техасского губернатора Грега Эббота.

С апреля 2022 гола более 12,5 тысячи мигрантов транспортировали в Вашингтон, с августа того же года свыше 37,5 тысячи отправили в Нью-Йорк и 31,2 тысячи - в Чикаго. Еще 16 тысяч человек увезли в Денвер, около 3,4 тысячи - в Филадельфию, полторы тысячи - в Лос-Анджелес.

В офисе губернатора добавили, что правоохранители Техаса изъяли более 454 миллионов детальных доз опиоида фентанила в рамках операции по борьбе с нелегальной миграцией Lone Star. Отмечается, что эта операция позволяет бороться с «опасными брешами», появившимися из-за отказа администрации президента США Джо Байдена обеспечить безопасность границ.

Тем временем Байден анонсировал «самый жесткий» за всю историю Соединенных Штатов набор реформ для защиты границы, которые должны принять в результате соглашения Белого дома с сенаторами. Американский лидер признал, что граница США долго остается «сломанной», и это «давно пора исправить». По новому закону президент сможет закрывать границу, если она переполнена.

США Мигранты Джо Байден Беженцы
27 января 2024, 08:42
Россия продолжит тесно взаимодействовать с Международной морской организацией ООН
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Российские представители будут тесно взаимодействовать с Международной морской организацией ООН несмотря на то, что Россию не избрали в Совет организации. Об этом РИА «Новости» заявил МИД.

Российская сторона не отказалась от выплаты членских взносов, и неизбрание страны не повлияет на вовлеченность РФ в дела организации, добавили в МИД. В ведомстве отметили, что государство не вошло в состав Совета из-за голосования в декабре 2023 года.

«Такой результат стал прямым следствием беспрецедентного политического давления западников на государства-члены ИМО, участвовавшие в голосовании», - указали в МИД.

По словам дипломатов, российские эксперты продолжат контактировать в рамках организации по всем аспектам торгового мореплавания, «включая проблематику внедрения автономного судовождения».

Ранее президент Владимир Путин поучаствовал в церемонии начала строительства атомного ледокола «Ленинград». Он назвал ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом, с помощью которого можно развивать логистику и реализовывать проекты глобального уровня.

Россия МИД РФ ООН

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